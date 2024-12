Man die in volle coronaperiode met parasols gooide tijdens de rellen op het strand van Blankenberge blijft ontkennen

Een 22-jarige man uit Jette bij Brussel blijft ontkennen dat hij betrokken was bij de rellen op het strand van Blankenberge in augustus 2020.

De rellen dateren ondertussen van vier jaar geleden, maar behoren tot het collectief geheugen. Op 8 augustus 2020, in volle coronaperiode, brak er rond 17.20 uur plots tumult uit op het strand van Blankenberge. Een groepje jongeren keerde zich tegen een aantal redders en ook de politie kon de gemoederen niet bedaren. Parasols, flessen, strandstoelen, … alles vloog door de lucht. Het werd ook diverse malen gefilmd waardoor het een hot item werd in de media.

Uiteindelijk werden vijf mannen uit het Brusselse geïdentificeerd. Vier van hen kregen een werkstraf, een vijfde werd geïnterneerd. Maar een van de vier ging niet akkoord en tekende beroep aan. Volgens zijn advocaat was de 22-jarige Darlinshy B. uit Jette die dag niet in Blankenberge en is hij niet de man die op de foto’s werd herkend. “De ketting die hij aan heeft op de foto’s, is een veel voorkomende ketting”, aldus zijn advocaat. Dat zijn gsm die dag werd gecapteerd in Blankenberge komt volgens hem omdat hij die uitgeleend had aan een neef.

Maar het openbaar ministerie is zeker van zijn stuk. “Meneer verspreekt zich tijdens zijn enige verhoor, wordt herkend op de foto’s door de politiemensen uit Brussel en zijn gsm was daar. En als die gasten één ding niet doen, is het wel voor één dag hun gsm uitlenen!” Darlinshy B. kreeg een werkstraf van 150 uur en daar is de procureur-generaal tevreden mee. Aanvankelijk ging ook Mame N. in beroep, maar zowel door het parket als door zijn advocaat werd afstand gedaan, waardoor de werkstraf van 150 uur voor hem alvast behouden blijft. Darlinshy B. hoort zijn vonnis eind december. (OSM)