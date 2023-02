Man die in Torhoutse stationsbuurt willekeurige voorbijgangers bedreigde met luchtdrukpistool krijgt twaalf maanden cel

Een 38-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor bedreigingen en verboden wapendracht. Hij bedreigde in de Torhoutse stationsbuurt enkele willekeurige passanten met een luchtdrukpistool.

In de nacht van 9 op 10 juli vorig jaar nam M.V. een luchtdrukpistool mee op café in de Stationsstraat in Torhout. Hij liet er verstaan dat hij verschillende wapens bij zich had en dat hij die wou gebruiken om de nieuwe partner van zijn ex-vriendin een lesje te leren. Toen de politie arriveerde had M.V. de zaak al verlaten.

Arrestatie in woning

Onderweg naar huis richtte de man het luchtdrukpistool – een Gamo PT80 – op enkele willekeurige passanten. De politie kon V. uiteindelijk in zijn woning arresteren. De dertiger lag er dronken in zijn zetel. M.V. was niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al meermaals veroordeeld, vooral voor verkeersinbreuken maar ook voor inbreuken op de wapenwet, verdovende middelen en geweldpleging. Voor zijn meest recente proces kwam de man niet opdagen. (AFr)