Man die hoofd agent onder water duwde in Blankenberge vrijuit voor poging doodslag

Een 24-jarige man uit Knokke-Heist heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij het hoofd van een agent onder water duwde in een gracht. Volgens het parket wou Jonathan M. de man doden, maar de rechter was daar maandag niet van overtuigd.

Op 2 september vorig jaar werd de politie opgeroepen voor een schermutseling in een Blankenbergse zomerbar. De politie probeerde een van de amokmakers, Jonathan M., te overmeesteren maar die reageerde met een elleboogstoot, waardoor een van de agenten een hersenschudding opliep.

M. ging ervandoor en sprong in een gracht. Omdat hij ermee dreigde zichzelf te verdrinken sprong een agent hem achterna. Maar M. duwde de man met het hoofd onder water. Een tweede agent sprong hem achterna en zo kon M. uiteindelijk geboeid worden.

De procureur drong aan op een strenge, effectieve straf wegens poging tot doodslag en wees op het strafregister van M., dat veroordelingen bevat voor drugs, corona-inbreuken en geweld. Volgens advocaat Thomas Gillis was er geen oogmerk om te doden. Hij wees ook op de moeilijke jeugd van M. en drong met succes aan op een straf met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden. (AFr)