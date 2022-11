Man die filmde in kleedhokjes zwembad ‘De Pluimen’ krijgt geen straf

Een 52-jarige ex-buschauffeur uit Diksmuide heeft in beroep opschorting van straf gekregen omdat hij stiekem intieme foto’s maakte van een vrouw in het zwembad van Diksmuide en op de roltrappen van het station in Gent.

De feiten gebeurden in januari vorig jaar in het zwembad De Pluimen in Diksmuide. Een 20-jarig vrouw ging er zwemmen, maar bij het omkleden zag ze een gsm onder het kleedhokje haar filmen terwijl ze er naakt stond. Ze herkende de dader en legde klacht neer. Op de gsm van de man werden nog meer foto’s gevonden, onder meer van dames die onder hun rok werden gefotografeerd op de roltrappen van het station Gent-Sint-Pieters. In Veurne werd de man vrijgesproken voor de foto’s in Gent. Voor het filmen in het zwembad van Diksmuide kreeg hij opschorting van straf onder voorwaarden. Het openbaar ministerie vraagt in beroep dat de man toch wordt veroordeeld voor de foto’s in Gent.

“Het is niet omdat de lichaamsdelen bedekt zijn, dat het niet strafbaar is”, aldus de procureur-generaal. Ze vorderde een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel onder voorwaarden. De man zelf wou liever geen straf. “In de rechtbank van Veurne hadden wij al gevraagd om ons te veroordelen voor de foto’s in Gent”, gaf zijn advocaat toe. “Wij vroegen daarvoor helemaal niet de vrijspraak die de rechtbank ons heeft verleend. Wij vragen nu opnieuw om voor alle feiten samen ons een opschorting te geven onder voorwaarden.” Die opschorting is belangrijk, omdat hij zo een blanco strafblad kan behouden. “Hij is nu al zijn werk als buschauffeur kwijt. Een straf opleggen zal gigantische gevolgen hebben naar het vinden van nieuw werk.” Het hof veroordeelde hem wel voor de foto’s in Gent, maar gaf hem opnieuw opschorting van straf onder voorwaarden. Als hij zich onder meer gedurende drie jaar blijft begeleiden en een cursus slachtofferprofiel van 40 uur volgt, wordt er geen straf uitgesproken. (OSM)