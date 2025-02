Man die eigen vrouw verkracht en daarna minnaar gewapend gaat opzoeken krijgt 20 maanden cel

Een 56-jarige man uit Veurne heeft 20 maanden cel met uitstel gekregen omdat hij zijn eigen vrouw verkrachtte bij haar thuis. A.I. verdacht haar van overspel, vond er de bewijzen voor en misbruikte haar vervolgens.

De dag erop wou hij afspreken met haar minnaar ‘om het als mannen te regelen’ maar op de afspreekplaats daagde enkel de politie op. “In zijn wagen werd vervolgens een alarmpistool en mes gevonden”, meldt de procureur. Hij moet de vrouw 1 euro symbolische schadevergoeding betalen, zoals ze zelf had gevraagd.

Wat de vrouw meemaakte op 18 november vorig jaar in haar woning in Veurne, was bijzonder traumatiserend. “Ze is er nog steeds niet over en is in behandeling”, zegt haar advocaat. “Los van wat er eerder gebeurde in hun huwelijk en het vermeende overspel, haar zoiets aandoen kan absoluut niet. Haar man A.I. ging eerst naar haar werk in De Panne om te zien of haar auto daar stond. Toen hij doorhad dat ze niet was gaan werken ging hij thuis opzoeken. Daar sloeg hij haar, dwong haar zich uit te kleden en verkrachtte haar. Het is een bijzonder zwaar trauma en ze wil zo snel mogelijk alle banden met hem breken. Daarom vragen we slechts een euro symbolische schadevergoeding en een contactverbod.” De vrouw gaf ook aan te willen scheiden.

Wapens in auto

De procureur gaf meer duiding bij de feiten. “Naast verkrachting staat A.I. ook terecht voor intrafamiliaal geweld en inbreuken op de wapenwet. Hij gaf de verkrachting ook toe maar volgens hem was dat om te controleren of ze seksuele contacten had gehad met iemand anders. Daarna nam hij contact op maar haar vermeende vriend, en maakte een afspraak met hem op een parking de dag nadien. ‘Om het als mannen te regelen’. Enkel de politie daagde op en die vond in zijn auto een alarmpistool en mes.” De man kreeg 20 maanden cel met uitstel en moet zich vijf jaar laten begeleiden. Bovendien wordt hij voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet en moet hij een contactverbod met zijn ex-vrouw naleven. (JH)