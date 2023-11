Man die dronken met luchtdrukpistool voorbijgangers bedreigde wil werkstraf

Een 38-jarige Torhoutenaar vraagt in beroep een werkstraf voor bedreigingen en verboden wapendracht. Hij bedreigde in de Torhoutse stationsbuurt enkele willekeurige passanten met een luchtdrukpistool.

In de nacht van 9 op 10 juli vorig jaar nam M.V. een luchtdrukpistool mee op café in de Stationsstraat in Torhout. Hij liet er verstaan dat hij verschillende wapens bij zich had en dat hij die wilde gebruiken om de nieuwe partner van zijn ex-vriendin een lesje te leren. Toen de politie aankwam, had M.V. de zaak al verlaten. Onderweg naar huis richtte de man het luchtdrukpistool – op het zicht niet van een echt pistool te onderscheiden – op enkele willekeurige passanten.

De politie kon V. uiteindelijk in de woning van zijn vriendin arresteren. Hij lag er stomdronken in zijn zetel. Omdat hij toen geen vast adres had, werd hij bij verstek veroordeeld tot 12 maanden effectief. In beroep vraagt hij een werkstraf. “Hij zat toen in een moeilijke periode”, zegt zijn advocate. “Hij was toen dakloos en kreeg het pistool van een vriendin. Hij heeft het aangenomen, maar verder herinnert hij zich niks meer door de alcohol.”

Nog volgens zijn advocate heeft hij opnieuw een dak boven zijn hoofd en een nieuwe relatie. “Hij is op goed weg”, meent ze. M.V. was echter niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al meermaals veroordeeld, vooral voor verkeersinbreuken maar ook voor inbreuken op de wapenwet, verdovende middelen en geweldpleging. Het openbaar ministerie is akkoord met een werkstraf, maar wel een stevige. “Je gaat de Torhoutse nacht onveilig maken met een pistool dat verbazend echt lijkt. Voor een gewone burger is het van geen echt te onderscheiden. Ik ben akkoord met een werkstraf, maar het zal de allerlaatste blijk van clementie door justitie zijn”, waarschuwde de procureur-generaal. Uitspraak op 6 december. (OSM)