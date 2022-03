Man die commissaris politie Veurne opschept op motorkap krijgt twee jaar cel met uitstel

Een 47-jarige man uit Veurne is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden nadat hij een politiecommissaris in Veurne eerst op zijn motorkap opschepte bij een controle en pas na een wilde achtervolging gearresteerd kon worden.

Daarmee ontsnapt D.R. aan erger want hij riskeerde drie jaar voor poging doodslag maar dat achtte de rechter niet bewezen. Een van de voorwaarden waaraan D.R. zich moet houden is een caféverbod.

De feiten deden zich voor op zondag 5 september vorig jaar in de Ooststraat in het centrum van Veurne. De 47-jarige R.D. werd de avond voordien al opgepakt voor openbare dronkenschap en werd die zondag vrijgelaten. Zijn toenmalige vrouw, met wie hij in een echtscheiding zat, belde opnieuw de politie omdat R.D. voor problemen zorgde. De politie kon R.D. in zijn grijze Volvo V60 uiteindelijk onderscheppen in de Ooststraat waar het verkeerd ging.

Politieman om te helpen

“Het ging om een zeer ernstige situatie”, sprak de advocaat van commissaris F., die ook een andere politieman en politiezone Spoorkin bijstaat. “In de Ooststraat weigerde R.D. uit zijn wagen te stappen terwijl de politie absoluut wou vermijden dat hij verder reed. Er waren immers sterke vermoedens dat hij onder invloed was van alcohol. F. stond voor zijn wagen en riep meermaals zijn naam. R.D. reed daarop meermaals vooruit tot tegen de knieën van de commissaris. Die moest zich telkens afduwen op de motorkap. Plots gaf R.D. volle gas en rolde de commissaris links over de motorkap. Hij raakte gewond aan de schouder.” Pas na een wilde achtervolging van 16 kilometer aan hoge snelheid kon R.D. door een andere combi gestopt worden. “Ik ken R.D. en heb al vaak met hem over de problemen gepraat. Ik ben politieman geworden om mensen te helpen en dat weet R.D. De impact op mij en de zone was groot.”

Caféverbod en auto kwijt

De advocaat van de man uit Veurne vroeg de volledige vrijspraak en had het over een volledig opgeklopt verhaal en ‘Far West-toestanden’. De rechter ging daar niet op in. “Het is niet bewezen dat R.D. door het aan lage snelheid tegen de knieën van de commissaris rijden hij ook het oogmerk had hem te doden. Het is ook niet bewezen dat de commissaris onder de auto was beland. R.D. reed pas aan hoge snelheid weg als de weg vrij was. De poging doodslag wordt daarom geherkwalificeerd naar weerspannigheid met wapens, waarbij de auto het wapen is. Ook bij zijn arrestatie na de achtervolging gedroeg R.D. zich weerspannig. Hij krijgt twee jaar met uitstel onder strikte voorwaarden. Zo is er een absoluut verbod op alcoholverbruik en legt de rechter hem ook een caféverbod op.” De Volvo van R.D. werd ook verbeurd verklaard. Hij moet de commissaris een schadevergoeding van 1.250 euro betalen, een tweede politieman van 350 euro en 1 symbolische euro aan politiezone Spoorkin. R.D. dankte de rechter nog voor de nieuwe kans die hij kreeg. (JH)