Man die caféklant in parking onder het Zand in elkaar sloeg vraagt lichter straf

Een 27-jarige Bruggeling vraagt in beroep een straf met uitstel omdat hij in de parking onder het Zand een man in elkaar had geslagen. “Sinds 2019 zijn er geen problemen meer met hem!”, pleitte zijn advocaat. Maar dat betwijfelt het openbaar ministerie.

Op 21 oktober 2019 kreeg Guillaume D. het aan de stok met een klant in een café op het Zand. D. was onder invloed van drugs, maar samen met een minderjarig kompaan zon hij op wraak. Ze wachtten hem op onder de parking van het Zand en duwden hem van de trap. Daarna gaven ze hem nog enkele trappen en klappen. De man liep onder meer een neus- en oogkasbreuk op en moest op verschillende plaatsen worden gehecht. Hij werd thuis onder het bloed gevonden, maar wist zich niks meer te herinneren. Via camerabeelden kwam de politie uit bij Guillaume D., die ook al eerder voor geweld werd veroordeeld. Hij kreeg 40 maanden cel maar ging in beroep.

Volgens zijn advocaat is hij intussen van de drugs af, maar zit hij intussen compleet aan de grond. “Hij is zijn werk kwijt, zijn vriendin is het afgestapt, zijn appartement is hij kwijt en hij is verstoten door zijn moeder en zelfs ganse familie.” Zijn advocaat hamerde erop dat de man intussen drugsvrij is, zelfs op de drugsvrije afdeling van de gevangenis van Brugge zit, en sinds die bewuste 21ste oktober 2019 ook geen nieuwe feiten meer heeft gepleegd. In Brugge was daar nochtans twijfel over omdat de procureur toen beweerde dat de man gedagvaard was voor een andere zaak. Dat bleek niet waar, want de zaak was wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Maar de procureur-generaal in beroep ontdekte wel twee nieuwe PV’s tegen D. die weliswaar eveneens werden geseponeerd, maar één onder meer wegens een minnelijke schikking.

Uiteindelijk bleek dat Guillaume D. op 7 mei 2022 onder meer beschuldigd werd van belaging van de nieuwe vriend van zijn ex en ook een caféklant een slag in het gezicht hebben gegeven. “Zo goed bezig was hij dus niet na 2019”, vond hij. Maar de man zelf beweerde zeker niet meer dezelfde persoon te zijn sinds zijn veroordeling in 2019. Uitspraak op 15 februari. (OSM)