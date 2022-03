Man die burgemeester en gouverneur bestookte met mail omtrent corona riskeert jaar cel

Een 60-jarige man uit Koksijde riskeert in beroep een jaar effectief. Hij bestookte talrijke politici, het gerecht en de politie met honderden corona-gerelateerde e-mails.

Vooral gouverneur Carl Decaluwé moest het bij het begin van de pandemie in maart, april en mei van 2020 ontgelden en kreeg tal van mails. Vaak ging het ook om beledigende e-mails waarin hij telkens weer zijn beklag deed over het coronabeleid. Ook Avelgems burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) moest het ontgelden wegens een volgens V. onterechte parkeerboete. De man viseerde ook de zaakvoerster van een Koksijds immokantoor na een mislukt sollicitatiegesprek.

J.V. werd in het verleden al drie keer veroordeeld voor belaging. Maar volgens zijn advocaat is het niet aangetoond dat de mails de rust verstoorden. Bovendien ging het naar politici en die moeten volgens zijn advocaat toch wel over een olifantenvel beschikken. Hij vraagt de vrijspraak. Maar de procureur-generaal viel vooral de stijgende driestheid op. “In 2007 waren er al problemen en die zijn nadien enkel toegenomen. “Zo veel grijs haar, maar zo weinig gezond verstand.”

J.V. zit momenteel ook in voorarrest voor een vermeende verkrachting waarover de rechtbank zich nog moet uitspreken. Voor de laatste feiten van belaging kreeg hij 15 maanden. De procureur-generaal is akkoord met een jaar effectief. “Naast die negen en zes maanden met uitstel voor eerdere veroordelingen en wat eventueel nog wordt uitgesproken in de zedenzaak, zal meneer het intussen wel al begrepen hebben.” J.V. excuseerde zich nog eens uitdrukkelijk bij het hof voor wat hij deed. De uitspraak volgt op 27 april. (OSM)