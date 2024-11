Man die Brugse whisky destilleerder bedreigde wordt wegens poging tot doodslag voor onderzoeksrechter geleid

De 28-jarige man die woensdagavond de uitbater van de Bruges Whisky Company in de Astridlaan in Assebroek met een machette bedreigde, wordt vrijdag voor de Brugse onderzoeksrechter geleid. Het parket wil hem vervolgen voor poging tot doodslag, bedreigingen en verboden wapenbezit.

Woensdag in de late namiddag is Thibaut De Meyer, mede-eigenaar van de Bruges Whisky Company, op straat in de Astridlaan in Assebroek aangevallen door een man met een machete. De lokale politie kon de dader oppakken en voor verhoor meenemen.

Aanval

“Ik zat omstreeks 17 uur voor de Bruges Whisky Company in mijn auto, toen een persoon op het voetpad teken deed naar mij. Ik dacht dat die man een vraag of een probleem had en opende het portier van mijn auto. Die man deed een aanvallende beweging en greep mij bij de schouders en de nek”, getuigt Thibaut De Meyer.

“Hij bedreigde mij en zei: Join the islam, I want to rape you. Hij was duidelijk onder invloed, zijn pupillen waren zeer groot. Ik probeerde mij los te rukken, maar hij bleef aandringen. Hij zei dat hij mij leuk vond en mij wou liefhebben.”

Machete

“Maar ik slaagde erin om mij los te rukken en naar de distilleerderij te lopen waar mijn papa aan het werk was. Mijn belager achtervolgde mij tot in de gang. Wat is je probleem, zei mijn papa. Vervolgens is die man weggelopen. Hij ging bij de buren een garage binnen en kwam een halve minuut later terug naar buiten met een machete van wel 30 centimeter lang.”

Hij deed stekende bewegingen naar mij en mijn vader. Papa schopte die vent tegen de schenen, ik greep hem vast, zodat hij op de grond viel. Papa pakte een stoeptegel, waarna onze belager wegliep. We hebben meteen de politie opgebeld, die snel massaal aanwezig was en de man in de buurt kon oppakken.”

Poging tot doodslag

Het gerechtelijk onderzoek zal moeten uitwijzen of de versie van de feiten, zoals verteld door Thibaut De Meyer, de waarheid is. Het parket leidt de 28-jarige dader vrijdag voor de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag, bedreigingen en verboden wapenbezit.