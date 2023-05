Man buiten levensgevaar na steekpartij in Oostende: politie houdt klopjacht op dader die de vlucht nam

In Oostende werd woensdag kort na de middag een man neergestoken in de Torhoutsesteenweg. De dertiger werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie houdt momenteel een klopjacht op de dader.

Een ruzie tussen twee mannen escaleerde woensdag, kort na de middag, in een zware steekpartij. Volgens een getuige haalde een van de mannen met een groot mes uit naar het gezicht en het been van het slachtoffer. Die probeerde nog weg te lopen naar de overkant van de straat, waar hij uiteindelijk neerviel. De dader vluchtte daarna weg in de richting van het Vlaams Plein.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft de plaats waar de man werd neergestoken, afgezet. Ze houden momenteel een klopjacht op de dader. Politie Oostende en het parket West-Vlaanderen voeren verder onderzoek naar de exacte omstandigheden van het voorval.