Man buiten levensgevaar na steekpartij in Oostende: “Opgeschrikt door geroep en getier”

In Oostende raakte woensdag een 34-jarige man zwaargewond toen hij na een felle ruzie werd neergestoken. Het steekincident gebeurde op klaarlichte dag, in de buurt van een lagere school. Volgens getuigen stak de dader om te doden.

De buurt rond de Torhoutsesteenweg, vlakbij het Mac Leodplein in Oostende, stond kort na de middag in rep en roer. Het incident gebeurde vlakbij een kleuter- en lagere school, vlak nadat de school gedaan was. Ter hoogte van een groentewinkel, op de hoek met de Oude Molenstraat, kregen twee mannen het met elkaar aan de stok. “Onze aandacht werd gewekt door luid geroep”, zegt een arbeider die vlakbij aan het werk was. “Tussen de auto’s door begaven twee mannen zich al roepend naar de overkant van de straat. Daar haalde een van hen uiteindelijk uit met een mes.”

Grote plas bloed

Volgens getuigen stak de dader om te doden. Het slachtoffer strompelde nog naar de overkant van de straat, maar zeeg daar uiteindelijk neer. “Daarna zagen we hem weglopen door de Frère Orbanstraat, in de richting van het Vlaams Plein”, klinkt het verder. Op de plaats waar de man neerviel – vlak voor café New Passage -, is een grote plas bloed te zien. Het bloedspoor loopt over de Torhoutsesteenweg.

Buiten levensgevaar

De politie kwam meteen ter plaatse en ook een ambulance en MUG spoedden zich naar de plaats waar de man werd neergestoken. Daar kreeg het slachtoffer de eerste zorgen toegediend. Hij werd uiteindelijk met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man zou buiten levensgevaar zijn.

Nog volgens getuigen zou de dader zich al even ophouden in de buurt, maar zou hij geen vaste woonst hebben. De politie voert een buurtonderzoek en is op zoek naar de dader. De hoek van de Frère Orbanstraat en de Torhoutsesteenweg werd voorlopig afgezet. De politie en het parket West-Vlaanderen voeren verder onderzoek naar de exacte omstandigheden van het incident.