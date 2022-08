Man blijft in de cel voor dreiging met aanslag in Oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 41-jarige man uit Ieper met een maand verlengd voor het dreigen met een terreuraanslag. Op sociale media viseerde de verdachte een festival in Oostende, maar hij ontkent dat hij echt dergelijke plannen had.

De bal ging dus aan het rollen door beweringen van de verdachte zelf. Op sociale media suggereerde hij dat er wel eens een aanslag zou kunnen gebeuren op een festival in Oostende. Vervolgens kamde de politie woensdagochtend het terrein van het W-Festival in Oostende uit. Tijdens dat festival op het strand staan van woensdag 24 tot en met zondag 28 augustus optredens gepland. Er werden geen verdachte zaken aangetroffen, waarna het festival gewoon van start kon gaan.

Ondertussen hadden de speurders ook al een verdachte ingerekend. De 41-jarige Ieperling verklaarde volgens de verdediging dat hij zeker niet de bedoeling had om effectief een aanslag te plegen. Over de precieze inhoud van de zaak wil meester Jonas Van Oyen echter geen details kwijt. Het is dus nog onduidelijk wat de veertiger bezielde.

Naar aanleiding van de feiten werd de Ieperling aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Brugge besliste vrijdagochtend dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

