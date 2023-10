Man blijft in de cel voor aanrandingen in Lombardsijde

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 27-jarige man uit De Panne met twee maanden verlengd voor meerdere feiten van aantasting van de seksuele integriteit. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Gunther P. betastte in Lombardsijde zelfs een 13-jarig meisje.

De Pannenaar pleegde in het voorjaar van 2023 een viertal gelijkaardige feiten in Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke. De slachtoffers werden steeds op straat lastiggevallen en vastgegrepen. Een van hen was amper dertien jaar oud. Begin juni werd P. door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van aanranding en belaging.

Opvallend genoeg was de verdachte niet aan zijn proefstuk toe. De correctionele rechtbank van Veurne had hem op 14 april al bij verstek tot acht maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. P. had op 20 april 2022 in Koksijde een vrouw achtervolgd, waarna hij haar begon te kussen en te knuffelen. Door drank- en drugsmisbruik kon de beklaagde zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten herinneren. Na verzet werd zijn veroordeling tot acht maanden cel half augustus bevestigd.

In de Brugse zaak moest de twintiger dinsdagochtend opnieuw voor de raadkamer verschijnen. De verdediging vroeg om hem onder voorwaarden vrij te laten. De raadkamer oordeelde echter dat P. in het belang van het onderzoek minstens twee maanden langer in de gevangenis moet blijven.

Lees ook…

Kok uit De Panne die in cel zit voor aanranding meisje krijgt opnieuw acht maanden cel – KW.be

Man (27) uit De Panne wil mildere straf voor aanranding, maar pleegde al reeks nieuwe feiten – KW.be