Man bewusteloos geschopt aan café in De Haan: daders riskeren tot zes maanden effectieve celstraf

Precies een jaar geleden werd een man zwaar toegetakeld aan café The Barrel in De Haan. Het slachtoffer kreeg schoppen tegen het hoofd en verloor het bewustzijn. Drie mannen riskeren nu tot zes maanden effectieve celstraf voor hun aandeel in de knokpartij.

Op 8 januari vorig jaar kreeg beklaagde T.G. (26) tijdens een woordenwisseling aan café The Barrel in De Haan als eerste een vuistslag van het slachtoffer. De Diksmuideling antwoordde met enkele rake klappen en schoppen. A.S. (30) uit De Haan probeerde aanvankelijk om de kemphanen uit elkaar te houden, maar gooide zich vervolgens samen met Y.L. (27) uit De Haan in de strijd. De twee gebruikten eveneens grof geweld en toen het slachtoffer al op de grond lag, schopte G. hem nog eens vol in het gezicht.

Het slachtoffer verloor het bewustzijn en moest door een omstaander van de rijweg op het trottoir worden gesleept. Als bij wonder vielen de letsels bij het slachtoffer al bij al mee. Hij was niet arbeidsongeschikt.

Uitlokking

T.G. kreeg in 2020 al eens acht maanden celstraf met uitstel voor slagen. Nu riskeert hij zes maanden effectief, de maximumstraf voor slagen zonder arbeidsongeschiktheid. De twee anderen komen allicht weg met een straf met uitstel of een werkstraf.

Omdat de plooien intussen terug waren gladgestreken, wou het slachtoffer geen verklaring afleggen. “Ze hadden zelfs samen al opnieuw pinten gedronken in het café”, pleitte Stijn Catrysse, de advocaat van T.G. Volgens meester Catrysse was er bovendien sprake van uitlokking. De drie beklaagden drongen aan op een opschorting. De uitspraak volgt op 13 februari. (AFr)