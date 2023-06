Man belt drie jaar lang drie keer per week naar ex uit De Haan: zes maanden celstraf voor belaging

Een 67-jarige man uit Haaltert heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek zes maanden effectieve celstraf gekregen voor belaging.

In maart 2019 kwam het tot een scheiding tussen B.G. (67) en zijn vijf jaar jongere vrouw uit De Haan. Op 21 februari vorig jaar stapte de vrouw naar de politie om klacht neer te leggen wegens belaging. Haar ex-man had haar drie jaar lang drie keer per week opgebeld. Ze had zijn nummer geblokkeerd, maar de man sprak dan maar voicemailberichten in. Tussen 13 en 19 februari 2022 had hij haar meer dan vijftig keer gebeld.

Tijdens zijn verhoor gaf B.G. de feiten toe. “Ik belde haar in de hoop om haar nog eens te horen,” vertelde hij. “Maar ze heeft nooit gereageerd.” De zestiger kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)