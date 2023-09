Man bekent slagen in het gezicht, maar ontkent stampen op het been bij caféruzie

Twee mannen vragen in beroep de vrijspraak voor hun betrokkenheid bij een zware knokpartij van bijna negen jaar geleden in een Ichtegems café. Het been van een man uit Roeselare raakte daarbij verbrijzeld. Een derde, die toegaf slagen te hebben gegeven in het gezicht, ontkent echter de stampen op het been.

Op 1 november 2014 kwam slachtoffer K.D. (38) tussenbeide in een massale knokpartij aan café De Barometer in Ichtegem. De Roeselarenaar kreeg slagen in het gezicht en zware stampen op het onderbeen. De gevolgen waren niet min. Naast een gebroken neus en oogkas hield K.D. ook een verbrijzeld onderbeen aan de feiten over waarvan hij de gevolgen nu nog steeds draagt. Zijn job als vloerder moest hij opgeven. Acht jaar na de feiten werden E.D. (30) uit Nieuwpoort, M.V. (34) uit Torhout en S.D. (47) uit Ichtegem voor de rechter gedaagd. E.D. werd in eerste aanleg veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor de slagen in het gezicht én de stampen op het been. De rechter in Brugge stelde voor de twee anderen echter de verjaring vast. In beroep geeft E.D. enkel de slagen in het aangezicht toe.

“Met die aan het been heeft hij niks te maken”, stelt zijn advocate. Ook de andere twee blijven ontkennen. M.V. voerde het slachtoffer zelfs naar huis. Ook de procureur-generaal is niet overtuigd. “Het is erg om te zeggen, want hoe ernstig de gevolgen zijn, maar er kan niet aangetoond worden wie op het been van meneer heeft gestampd.” Voor de twee vroeg hij de vrijspraak. Hij vroeg zijn wel af of E.D. door de slagen op het hoofd, niet onrechtstreeks betrokken was bij de verbrijzeling van het been. “Zonder die slagen, was meneer niet op de grond gevallen. Dus op die manier heeft hij wel bijgedragen.”

Volgens de advocaat van K.D. zal die incident hem voor de rest van zijn leven achtervolgen. Hij spreekt van een groepsdynamiek. “E.D. sloeg mijn cliënt, waardoor hij de andere aanwezigen minstens de indruk gaf dat hij het verdiende geslagen te worden. De stampen op het been, zijn dus door hem ingezet en dus is er wel een causaal verband.” Dat is belangrijk, want de schade in het gezicht wordt geraamd op 3.000 euro, die van het been is vele malen hoger. K.D. blijft met een wrang gevoel zitten. “Ik zat onder het bloed, alles was kapot: mijn oogkas, mijn neus, mijn been en ik werd bij mij thuis als een hond uit hun auto gesmeten.” Het hof doet uitspraak op 11 oktober. (OSM)