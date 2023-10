Man (71) die benzine uitgoot aangehouden op verdenking van poging brandstichting, belaging en inbreuken op wapenwet

De 71-jarige man uit Koksijde die zaterdagavond benzine uitgoot in een appartementsgebouw in de Jacob Jordaensstraat in Koksijde is aangehouden door de onderzoeksrechter.

Er zouden al lange tijd problemen zijn met Y.B. in het gebouw waarbij hij zijn buren en ex-vriendin bedreigde. Hij zou het ook op zijn ex gemunt hebben deze keer, maar dat wordt nog onderzocht. “De man is aangehouden op verdenking van poging tot brandstichting, belaging en inbreuken op de wapenwet”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket.

Toen de hulpdiensten zaterdagavond rond 23 uur opgeroepen werden voor problemen met een man in een flatgebouw in de Jacob Jordaensstraat in Koksijde wist de politie al hoe laat het was. Naar verluidt waren er de afgelopen weken meerdere meldingen van storend gedrag van de 71-jarige Y.B. De man zou meermaals zijn buren bedreigd en belaagd hebben en kon een relatiebreuk ook niet verkroppen. Zaterdagavond goot hij plots benzine of aanstekervloeistof uit in de gang van het flatgebouw, kennelijk met de bedoeling dat aan te steken. Getuigen belden echter de politie die vliegensvlug ter plaatse was. Zij konden de man arresteren. De brandweer stond nog in om de gelekte vloeistof op te ruimen.

Eerdere bedreiging

De man verscheen maandag voor de onderzoeksrechter in Veurne. “Die liet hem aanhouden op verdenking van poging tot brandstichting, belaging en inbreuken op de wapenwet”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket. “Die wapens slaan op de aansteker en hebben ook betrekking op de poging tot brandstichting. Het onderzoek loopt nog en moet meer duidelijkheid brengen.” Naar verluidt zou de man als motief een recente relatiebreuk hebben en het feit dat hij het niet kon vinden met zijn buren. In juli 2020 kreeg hij zes maanden cel met uitstel omdat hij een buurman had bedreigd met een broodmes en de buurman ook naar binnen in zijn eigen flat op de derde verdieping wou trekken. Die buurman verhuisde uiteindelijk omdat hij moegetergd was door Y.B. Hij kreeg een schadevergoeding van 1.250 euro. (JH)