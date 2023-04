Man (57) die z’n vrouw (69) in de buik stak in Roeselare blijft maand langer in de cel

De 57-jarige C.C. uit Roeselare die afgelopen zaterdag zijn vrouw in de buik stak, blijft een maand langer in de cel. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar, maar ook C. raakte gewond aan de arm. Hij houdt zijn onschuld nog steeds staande. “Het is niet duidelijk wie van hen begon met het mes te zwaaien”, zegt advocaat van C., Randall Huysentruyt.

Afgelopen zaterdag snelden de hulpdiensten rond 20.30 uur naar de Mariastraat in Roeselare. Op de derde verdieping van een flatgebouw werd C.V. (69) in haar buik gestoken door haar man. Ze werd in haar darmen geraakt en verloor een nier. Haar echtgenoot C.C. (57) verwittigde zelf de hulpdiensten. De vrouw is intussen niet langer in levensgevaar, maar verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Ze legde nog geen officiële verklaring af en daarom blijft het verloop van die bijna fatale avond erg onduidelijk.

Schermutseling

C.C. liep zelf immers ook een snijwonde op aan de arm. Volgens zijn advocaat Randall Huysentruyt ging het om een schermutseling tussen het echtpaar. “Mijn cliënt wordt nu vervolgd voor poging moord -eerst zelfs enkel poging tot doodslag- maar dat is vooral omwille van de locatie van de steekwonden op het slachtoffer. Het is niet duidelijk wie met het mes begon te zwaaien.”

Acht jaar getrouwd

Het koppel was al acht jaar getrouwd. Buurtbewoners hadden geen weet van eerder problemen. Ook meester Huysentruyt wil geen uitspraken doen over eerdere strubbelingen tussen het koppel. “Dit is alleszins de eerste keer dat mijn cliënt in de cel zit en dat valt hem zwaar.” Meester Huysentruyt verzocht de raadkamer daarom om de voorlopige vrijlating, maar ving bot. C. blijft nog minstens een maand langer in de cel. (JF)