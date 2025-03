Man (53) ontkent slagen na KVK-Club: “Er raakte zelfs niemand gewond”

Een discussie en een handgemeen na de voetbalwedstrijd tussen KV Kortrijk en Club Brugge dreigt een 53-jarige man uit Kuurne een nieuwe celstraf en een stadionverbod van 1 jaar op te leveren. Hij stond voor de correctionele rechtbank in Kortrijk terecht maar ging voluit voor de vrijspraak. Hij verzette zich ook tegen het stadionverbod. “Dit had niets met voetbal te maken”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Op 21 oktober 2023 was Andy D. op de voetbalmatch aanwezig. Na de wedstrijd ontstond in de buurt van de kantine een discussie tussen D. en een man waar hij al jarenlang zakelijk mee in onmin leeft. “Ik zag dat hij samen met zijn vrienden aanstalten maakte om me aan te vallen”, aldus D. “Daarom ging ik zelf de kantine binnen om verhaal te halen. Toen ze me wilden slaan, duwde ik een tafeltje met glazen en flesjes in hun richting.” “Een flesje Fanta viel, maar brak niet. Er raakte bij de schermutseling niemand gewond”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die resoluut voor de vrijspraak ging.

Volgens de openbare aanklager raakte wel degelijk iemand gewond aan de hand toen glas brak toen hij D. wilde tegenhouden om met het glas te gooien. Het verwees ook naar het gevulde strafblad van D. “Veroordelingen van 20 jaar geleden”, riposteerde Vandemeulebroucke. “Als hij iets gedaan heeft, geeft hij het altijd toe. Maar dit keer is hij onschuldig. De discussie had trouwens niets met voetbal te maken, dus een stadionverbod is niet nodig.” Vonnis op 7 april. (LSi)