Man (50) vrijgesproken voor verkrachting na seksfeestje in zijn woning: “Je moet goed de grenzen bewaken in je privéleven”

“Alles kan, niets moet.” Dat was het motto waarmee enkele mannen op 27 januari 2023 in de woning van een 50-jarige man uit Kortrijk samen kwamen voor een seksfeestje. Drugs waren overvloedig aanwezig maar ’s anderendaags had de gastheer een klacht wegens verkrachting aan zijn been en vloog hij 5 weken in de cel. Hij riskeerde er maar liefst 6 jaar cel voor maar kwam er met een grotendeels voorwaardelijke celstraf van 30 maanden vanaf. Voor verkrachting werd hij vrijgesproken. Maar de rechter had toch een goede raad in petto.

Op 27 januari 2023 bliezen enkele mannen verzamelen in de woning van J.L. in Kortrijk. Ze maakten zich op voor een avond en nacht losse gay seks. Elk bracht wat drugs mee, om de seksbeleving wat intenser te maken of remmingen weg te nemen. “Chemseks is trending in de gay scene”, klonk het in de zittingszaal. “Dat kan wel zijn, maar seks hebben met iemand die gedrogeerd en bewusteloos is, is verkrachting”, aldus advocate Els Vereecke. Ze verdedigde de belangen van een autistische en dakloze 19-jarige jongeman die af en toe onderdak kreeg bij J.L. en lustig aan het seksfeestje had deelgenomen. Tot hij laveloos en naakt in de zetel belandde, met een black-out wakker werd en de deur werd gewezen. Het was uiteindelijk een treinconducteur die daags na het feestje, op 28 januari, opmerkte hoe slecht de jongen er wel aan toe was en de politie verwittigde. Waarop de bal en het onderzoek aan het rollen ging.

Geen toestemming

“Het slachtoffer kon onmogelijk toestemming hebben gegeven om seks te hebben”, vond de openbare aanklager. “Hij stond onder bewind, heeft autisme, was dakloos, onder invloed van 7 soorten drugs, had het bewustzijn verloren.” Ze vroeg een celstraf van 6 jaar voor J.L., die na een veroordeling in 1997 al eens 8 jaar in de cel verbleef.

Vrijspraak

Maar J.L. verzette zich samen met zijn advocaat Stefaan Bonte hevig tegen een eventuele veroordeling. “Tijdens het seksfeestje had die jongeman vrijwillig seks met verschillende mannen”, klonk de verdediging. “Maar daags nadien had ik geen seks met hem”, aldus de vijftiger uit Kortrijk. “Hij stond die vrijdagavond plots aan de deur en vroeg of hij mocht blijven. Toen al vertelde hij dat hij door 2 mannen was verkracht. Hij nam te veel drugs, deed zelf zijn kledij uit en viel bewusteloos. Maar ik heb hem toen niet verkracht. Ik zat 8 jaar in de gevangenis en ben er door 9 mannen verkracht. Ik wéét wat het is, ik zou dat nooit doen. Maar door die valse klacht was ik bijna mijn job en mijn woning kwijt. Na mijn verblijf van 8 jaar in de gevangenis werkte ik me op van dakloze ex-gedetineerde tot waar ik nu sta. Maar ik ben bang dat ik door mijn verleden niet geloofd zal worden.”

“Er was een seksfeestje met chemseks maar dat is zo in de gaywereld. Een groep volwassenen komen samen en beslissen wat kan en niet kan. Daar is niets mis mee. Door mijn verleden maakte ik er de voorbije 20 jaar een erezaak van geen seks te hebben met minderjarigen. Ik hielp destijds het slachtoffer door hem op te vangen maar dreig daar nu voor gestraft te worden. Ik ben iemand die anderen altijd wil helpen maar dat is voorbij. Door de voorwaarden die ik na mijn vrijlating nog altijd moet volgen, speelde ik mijn weinige vrienden kwijt en heb ik geen sociaal leven meer. De vorige keer was ik fout en ben ik gestraft. Maar nu heb ik het niet gedaan. Of geldt voor justitie ‘eenmaal een dief, altijd een dief’?”

Dat is niet zo, zo maakte het vonnis duidelijk. J.L. werd vrijgesproken voor verkrachting maar wel veroordeeld voor aantasting van de seksuele integriteit van de jongeman én omdat hij een naaktfoto van hem verstuurde, toen hij zich geen raad wist toen hij laveloos in de zetel lag. “Zonder kwaad opzet”, vond de rechter weliswaar. J.L. kreeg een celstraf van 30 maanden, maar enkel de periode die hij al in voorhechtenis zat, is als effectieve straf uitgesproken. Hij moet wel enkele voorwaarden volgen als hij die straf voorwaardelijk wil houden. Zo mag hij geen drugs meer gebruiken en zich voor zijn druggebruik laten begeleiden. Tien jaar lang mag hij niet meer deelnemen aan activiteiten gericht op minderjarigen. “Je zoekt zowel in je privéleven als online de grenzen op, maar die moet je goed bewaken”, gaf de rechter nog als raad mee. (LSi)