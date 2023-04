Man (50) in levensgevaar na slag van tiener in Brugge: “Kwam slecht neer op hoofd”

Een 50-jarige man vecht in het ziekenhuis voor zijn leven na een incident vrijdagavond. De vijftiger kwam ten val na een slag van een minderjarige op ‘t Zand in Brugge en kwam daarbij slecht neer op de grond. “De precieze omstandigheden worden onderzocht”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

De feiten gebeurden vrijdagavond in de uitgaansbuurt rond ‘t Zand in Brugge ter hoogte van Villa Gerard. Volgens de eerste vaststellingen was een koppel uit Brugge samen met hun hond op wandel, toen ze op een bepaald moment geconfronteerd werden met een groepje jongeren. Het kwam daarbij tot woordenwisseling, waarop de 50-jarige man na het nodige duw- en trekwerk hard ten val kwam door een slag van één van de minderjarigen. “Vast staat dat de man daarbij slecht neerkwam op zijn hoofd. Hij verkeert in levensgevaar”, bevestigt Lien Depoorter.

Verwondingen aan hoofd

“Wat de precieze omstandigheden waren, moet nog duidelijk worden na verder onderzoek”, aldus de politiewoordvoerster. Onder andere camerabeelden uit de buurt zullen daarbij nagekeken worden.

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend, maar meteen was wel duidelijk dat zijn situatie ernstig was door de verwondingen aan zijn hoofd, vooral inwendig. De minderjarige verdachte werd na het incident meegenomen voor verhoor. Afhankelijk van de verdere vaststellingen zal blijken wat er verder met hem zal gebeuren. (MM)