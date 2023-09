Man (49) riskeert celstraf voor slagen aan eigen vader: “Hij haalde pistool boven”

Een 49-jarige man uit Diksmuide riskeert tien maanden cel en een geldboete omdat hij slagen zou hebben uitgedeeld aan zijn eigen, bejaarde vader. Beiden hadden een financieel dispuut in een garage waarna C.D. zijn vader verschillende vuistslagen zou hebben gegeven. “Dat gebeurde pas nadat hij mij bedreigde met een pistool”, beweerde C.D. Zijn vader heeft het naar eigen zeggen mentaal zeer zwaar.

De feiten deden zich voor in een garage in Diksmuide op 22 maart vorig jaar. Tussen C.D. en zijn bejaarde vader botert het al jaren niet meer. Beiden zijn al jaren ondernemers maar er kwam lange tijd geleden ruis op hun relatie. In de garage kregen beiden het die dag opnieuw met elkaar aan de stok omwille van een financiële kwestie. Dat deden ze in het bijzijn van een mecanicien, die getuige was, maar op dat moment wel onder een vrachtwagen bezig was. Het zou er heftig aan toe zijn gegaan.

Mentaal zwaar

“Mijn cliënt zat op dat ogenblik in zijn wagen toen hij aangevallen werd door zijn eigen zoon”, sprak de advocaat van de vader, die burgerlijke partij is. “Hij kreeg meerdere vuistslagen en ging aangeslagen naar huis. Voor hem is het mentaal erg zwaar dat hij aangevallen werd door zijn eigen zoon. We vragen 1.500 euro morele schadevergoeding.”

Heftige discussie

De procureur gaf meer duiding bij de feiten. “Het gaat om een geval van intrafamiliaal geweld dat zich afspeelde in een garage. Het was de vrouw van het slachtoffer die de politie belde nadat haar man bebloed was thuisgekomen. Toen de politie langsging vond ze hem aangeslagen zittend in zijn rolstoel. Hij liep een barst in zijn oogkas op. Nadat hij zijn relaas deed, ging de politie nog naar de garage en trof daar een mecanicien aan die getuige was geweest van een heftige discussie tussen vader en zoon. Na verhoor van C.D. verklaarde hij dat zijn eigen vader hem met een pistool had bedreigd maar hij heeft geen geregistreerde wapens en de mecanicien zegt dat hij een wapen door zijn handicap niet kan hanteren. C.D. heeft reeds veel voorgaande en ik vraag tien maanden cel en 800 euro boete.”

Bedreigd met pistool

De advocaat van C.D. gaat voor de vrijspraak. “Er gaat reeds een lange historie tussen vader en zoon aan vooraf en het is duidelijk dat de vader dit alles in scène zette omwille van oude financiële disputen. Het is ook niet logisch dat die man eerst nog naar huis reed en daar zijn vrouw de politie en een ziekenwagen liet bellen en dat niet zelf deed vanuit de garage. Bovendien blijft C.D. er stellig bij dat zijn vader tijdens de discussie een pistool bovenhaalde waarna beiden uit elkaar gingen.” Vonnis op 27 oktober. (JH)