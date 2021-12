Man (47) bedreigt partner en schoonmoeder met vuurwapen en verschanst zich in woning in De Panne

In De Panne verschanste zich zondagnacht een man (47) in zijn woning. Hij dreigde ermee zichzelf iets aan te doen, nadat hij eerder zijn vriendin en schoonmoeder met een vuurwapen bedreigde.

Het incident vond plaats in een appartement op het kruispunt van de Nieuwpoortlaan, Mijnlaan en Meeuwenlaan. De buurt was een tijdlang afgesloten voor de politie-interventie. Volgens het parket slaagden de vriendin en schoonmoeder van de verdachte erin om de woonst te ontvluchten en de politie te bellen. Eens die ter plaatse was, bleek de man niet voor rede vatbaar.

Hij belde zijn gevluchte vriendin nog op, waarna haar zoon opnam. Ook die werd nog mondeling bedreigd. De man weigerde naar buiten te komen en dreigde zichzelf van kant te maken.

Half uur lang verschanst

De politie Westkust riep de speciale eenheden op om bijstand te verlenen. Maar uiteindelijk slaagde het Snelle Respons Team (SRT) van de PZ Westkust er zelf in om de man te overmeesteren in de hall van zijn appartement. De speciale eenheden maakten rechtsomkeert en kwamen uiteindelijk nooit tussen. Uiteindelijk had de man zich een half uur lang verschanst.

De verdachte is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter, wegens mondelinge bedreigingen en bedreigingen met een vuurwapen. De aanleiding van de feiten zouden intrafamiliale moeilijkheden zijn. (BB)