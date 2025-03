Man (45) neemt namaakwapen mee op café en bedreigt vrouw: “Ik had echt geen slechte bedoelingen”

Een 45-jarige Bruggeling zag dinsdagochtend zijn voorwaardelijke celstraf van een jaar omgezet worden naar een definitieve gevangenisstraf. De veertiger – die in 2021 werd veroordeeld voor het bezit van bijna 60.000 beelden van kindermisbruik – schond zijn voorwaarden nadat hij dronken met een namaakwapen op stap ging in hartje Brugge. De veertiger smeekte om een nieuwe kans, maar kreeg die niet.

David P. werd in mei 2020 ingerekend na een diefstal in een superette, maar zijn arrestatie bracht meteen ook heel wat andere zaken naar boven. Agenten vonden op zijn smartphone pornografische beelden met kinderen van 7 tot 14 jaar oud aan. Tijdens een huiszoeking werden op de laptops in de woning ook nog meer kinderporno aangetroffen. De veertiger plukte sinds 2013 bijna 60.000 foto- en videobestanden van het internet.

Uit onderzoek bleek dat de zedendelinquent op zoek ging naar beeldmateriaal van een Oekraïense organisatie, die bij het gerecht bekendstaat voor productie van kinderpornografie. P. werd veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf en moest werken aan zijn drugs- en alcoholproblematiek.

Gewapende man

Net die alcohol nekte de veertiger opnieuw. P. stapte op 12 april onder invloed café The Crash in de Langestraat binnen. De man had een namaakwapen op zak, naar eigen zeggen om ‘gewoon’ te tonen aan een vriend. “Het leek een echt vuurwapen”, zei de procureur. “P. hield het wapen duidelijk zichtbaar in zijn broek en legde het ook neer op de barkruk naast hem.” Volgens het Openbaar Ministerie is er geen twijfel over mogelijk dat de veertiger andere cafégangers zo angst inboezemde. Bovendien zei hij tegen een vrouw dat hij het wapen op haar zou richten.

Enkele passanten – die de man op straat hadden zien lopen met het wapen – verwittigden de politie. Bij hun aankomst was de man alweer huiswaarts gekeerd, maar omdat hij in de straat woonde kon P. snel aangetroffen worden. De agenten vroegen zijn woning te verlaten zonder wapen, maar dat deed P. niet. “Hij hield zijn wapen in zijn handen”, ging de procureur verder. “Uiteindelijk legde hij het neer op een vensterbank zonder specifiek te richten naar de politie.”

Voorwaarden

P. houdt vol dat hij geen slechte bedoelingen had. “Hij wilde het wapen enkel tonen aan een vriend die regelmatig daar op café ging”, zegt zijn advocaat Frederick Spaey. P. was aanwezig tijdens de zitting en toonde schuldinzicht. “Ik heb een fout gemaakt”, zegt de man. “Maar ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te bedreigen.” Na zijn arrestatie vloog de veertig opnieuw in de gevangenis.

Het Openbaar Ministerie vroeg dinsdagochtend aan de correctionele rechtbank om de voorwaarden in te trekken. De verdediging hoopte dat het niet zover zou komen, maar de rechter besloot alsnog de voorwaarden meteen in te trekken. Hierdoor wordt de voorwaardelijke celstraf omgezet naar een effectieve gevangenisstraf. Pas volgende maand behandelt de correctionele rechtbank het incident in het café zelf.