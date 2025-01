Man (44) zwaargewond bij steekpartij in Harelbeke

In een appartement aan de Andries Pevernagestraat in Harelbeke is een 44-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer werd in kritieke toestand met de MUG overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert intussen buiten levensgevaar.

Twee mannen, van 44 en 49 jaar, werden door PZ Gavers opgepakt voor verhoor. Het parket stelde een wetsdokter aan, en het labo en het afstappingsteam kwamen nog ter plaatse voor verder onderzoek. Het parket zal nu nog een onderzoeksrechter vorderen om het onderzoek verder te leiden.