Man (44) krijgt 12 maanden cel met uitstel voor nieuw partnergeweld: contactverbod opgelegd

Een 44-jarige man uit Veurne, die tegenwoordig in Kortrijk woont, heeft een nieuwe straf van 12 maanden cel met uitstel gekregen wegens partnergeweld. Opnieuw sloeg S.C toe bij hetzelfde slachtoffer met wie hij een knipperlichtrelatie had, en dat ondanks een contactverbod. Hij kreeg opnieuw een contactverbod opgelegd.

Twee jaar geleden werd S.C. al veroordeeld voor partnergeweld op slachtoffer O. die in Diksmuide woont. De man kreeg toen ook een contactverbod opgelegd maar desondanks bleven de twee elkaar zien. “Op 30 mei vorig jaar spraken ze eerst af in zijn woning in Veurne en daarna bij haar thuis in Diksmuide”, sprak de advocaat van O.

Gezicht vol bloed

“S.C. had avances gemaakt maar daar ging ze niet op in. Toen ze bij haar thuis ook nog bezoek kreeg van een andere man, sloegen zijn stoppen na diens vertrek door. S.C. gaf haar rake klappen in het gezicht, greep haar naar de keel en schold haar de huid vol. Die vriend stond op dat moment nog buiten, hoorde het tumult en belde de politie. Die troffen O. aan met een gezicht vol bloed. Ook in mei van dit jaar zocht hij haar nog op en weer vielen er klappen.”

“Te dom”

De man kreeg nu 12 maanden cel met uitstel en een nieuw contactverbod opgelegd. “Het is nochtans telkens zij die me contacteert, waarna ik te dom ben en daarop inga”, sprak S.C. “Maar nu verhuis ik naar Kortrijk en leer mijn lesje.” (JH)