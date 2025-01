Man (44) aangehouden op verdenking van poging doodslag na steekpartij in Harelbeke

De onderzoeksrechter heeft een man van 44 jaar aangehouden op verdenking van poging doodslag na een steekpartij woensdagavond in Harelbeke. Een andere 44-jarige man raakte daarbij zwaargewond. Een andere veertiger werd na verhoor vrijgelaten. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen.

De feiten vonden plaats in een appartement aan de Andries Pevernagestraat in Harelbeke. Het slachtoffer werd woensdagavond nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet meer in levensgevaar.

De politie had twee mannen opgepakt van 44 en 49 jaar. De onderzoeksrechter heeft nu de man van 44 aangehouden voor poging doodslag. De 49-jarige mocht beschikken na zijn verhoor.