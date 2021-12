Man (34) uit Nieuwpoort die politie wilde neerschieten toch geïnterneerd door rechter

Een 34-jarige man uit Nieuwpoort die afgelopen zomer voor veel onrust zorgde op de zeedijk en het Hendrikaplein in Nieuwpoort wordt geïnterneerd. Lesley V. schreeuwde naar voorbijgangers, waaronder kinderen, dat hij een wapen had en de politie wilde neerschieten. Volgens de rechter lijdt de man aan een geestesstoornis, volgens zijn advocaat enkel aan een zwaar alcoholprobleem.

Op 3 juli stond het Hendrikaplein aan de zeedijk in Nieuwpoort rond 16 uur in rep en roer. De 34-jarige Lesley V. liep er al schreeuwend rond en viel tientallen wandelaars, soms met kinderen, lastig dat hij een pistool in zijn rugzak had en de politie ‘wou afknallen’. Bij de politie Westkust liepen meerdere verontrustende telefoons binnen. Een eerste ploeg was snel ter plaatse en er ontstond een gespannen situatie. V. werd minutenlang onder schot gehouden. Er kwamen verschillende politieploegen ter plaatse maar de man wou van geen wijken weten. De hele tijd hield hij zijn hand verborgen in zijn rugzak en veinsde hij dat hij een wapen had. Uiteindelijk kon een politieman hem uitschakelen met een goed gemikte trap. Sindsdien zit V. in de cel en werd hij onderzocht door een psychiater.

Wel geestesgestoord

Die oordeelde dat V. een geestesstoornis heeft en geïnterneerd moest worden. Dat vroeg ook het openbaar ministerie. V. en zijn advocaat Yen Buytaert verzetten zich daar hevig tegen. “Dan verdwijnt hij voor jaren achter tralies van ofwel de cel ofwel een instelling. De voorwaarden voor internering zijn ook niet voldaan, dat stelt de psychiater eigenlijk zelf. De rode draad is zijn alcoholverslaving, al jarenlang. Er waren al liefst 33 tussenkomsten voor openbare dronkenschap. Er is hier geen sprake van een geestesstoornis, want dat ligt niet aan de oorzaak van de feiten, maar wel de alcohol. Dat probleem moet aangepakt worden.” De rechter beval uiteindelijk wel de internering, ook al omdat V. verschillende voorgaande heeft. (JH)