Man (34) gestraft voor partnergeweld tegen zijn ex-vrouw

Een 34-jarige man uit Diksmuide kreeg 12 maanden cel met uitstel wegens partnergeweld tegen zijn ex-vrouw. M. werd ook vervolgd omdat haar dochter hem beschuldigde van aanranding maar daarvoor werd de man vrijgesproken.

De man had in totaal elf jaar lang een relatie met het slachtoffer, die een dochter uit een andere relatie heeft. De relatie verliep echter vaak stormachtig. In september 2021 kwam er een einde aan de relatie toen de vrouw klacht neerlegde wegens partnergeweld. De vrouw vertelde dat ze meermaals slagen kreeg van M. en hij in woedebuien vaak het meubilair vernielde. De vrouw liep regelmatig een blauw oog of kaak op.

Opvliegend

Volgens zijn advocaat sloeg hij de vrouw echter nooit. “Hij heeft zijn ex ook nooit geslagen. Ja, beide partijen konden opvliegend zijn en soms vloog er wat huisraad door de kamer maar meer dan trekken en duwen was het niet. Eenmaal werd hij trouwens zelf geslagen met een pollepel.” De rechter vond de feiten wel bewezen en gaf hem 12 maanden cel met uitstel en 400 euro boete. Ook de dochter van de ex legde klacht neer tegen haar voormalige stiefpapa en zei onder meer dat ze met hem in bad moest gaan en hij haar soms aanraakte. Daarvan vond de rechter echter geen bewijzen terug en daarvoor werd M. vrijgesproken. (JH)