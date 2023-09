Man (29) vraagt vrijspraak voor vechtpartij in dancing

Een 29-jarige man uit Roeselare vraagt in beroep de vrijspraak voor een vechtpartij in Torhout. “Het is niet eens duidelijk of hij het slachtoffer of de dader is.”

Op 20 oktober 2019 zou de zus van H.B. (29) uit Roeselare seksistische opmerkingen hebben gekregen in een dancing in Torhout. Het kwam tot een incident aan de toiletten tussen H.B. en A.D. waarbij die laatste rake klappen kreeg. H.B. kreeg zes maanden cel, maar ging in beroep. “Er zijn geen getuigen die kunnen aantonen wie het gevecht is begonnen. Ook mijn cliënt kreeg klappen, maar omdat A.D. eerst klacht heeft neergelegd, wordt hij aanzien als slachtoffer en mijn cliënt als dader. Maar even goedwas het andersom”, pleitte zijn advocaat die om de vrijspraak vroeg.

Maar de procureur-generaal is wel overtuigd. “Dit was het gevecht tussen klein duimpje en de reus. Waarom zou A.D. eerst op H.B. hebben geslagen toen hij uit de toiletten kwam? H.B. is een forse kerel die zou breed is als de deur. Bovendien was A.D. bloednuchter en H.B, net als zijn zus, stomdronken.” Hij vraagt de bevestiging of een werkstraf voor H.B. Uitspraak op 11 oktober. (OSM)