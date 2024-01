Man (29) uit Koksijde raakt slaags met collega en dreigt “zijn familie te verkrachten”

Een 29-jarige man uit Koksijde riskeert zes maanden cel en 800 euro boete omdat hij een collega aanviel nadat ze het oneens raakten over het werk. Daarbij ging A.K. door het lint vindt de procureur. “Hij deelde niet alleen klappen uit maar dreigde er ook mee om de vrouw en kinderen van het slachtoffer te vinden en te verkrachten”, zei ze.

De feiten gebeurden op 1 februari vorig jaar in Diksmuide. Zowel de 29-jarige A.K. als het slachtoffer werken voor dezelfde firma en waren dus collega’s. “Ze kregen tijdens het werk een discussie over een hoop stenen op de grond en een auto die in de weg stond”, sprak de procureur. “De discussie ontaardde waarop A.K. een voorwerp nam, richting zijn collega gooide maar miste. Daarop greep hij de man vast aan de trui, die scheurde, en gooide hij nog twee lege cavaflessen en twee stenen in zijn richting. Hij dreigde er ook mee om met de steen te slaan én de vrouw en kinderen van het slachtoffer te vinden en vervolgens te verkrachten. Bijzonder laakbaar dus.”

Geen slagen, maar één slag

Er werd zes maanden cel en 800 euro boete gevraagd. Het slachtoffer kon drie dagen niet werken, maar stelde zich geen burgerlijke partij. “We betwisten de feiten niet, maar het gaat niet om een reeks slagen maar om een slag. We willen wel duidelijk maken dat A.K. niet zomaar ontploft is toen, maar een racistische opmerking naar het hoofd kreeg geslingerd, terwijl hij hier helemaal geïntegreerd is. We vragen een straf met uitstel onder voorwaarden zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing. Vonnis op 23 februari. (JH)