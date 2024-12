Man (27) ontkent verkrachting na Bomboclat: “Het was met toestemming”

Een 27-jarige man uit Lennik riskeert in beroep drie jaar cel voor de verkrachting van een jonge vrouw na het muziekfestival Bomboclat in Zeebrugge. Zelf houdt hij vol dat het ging om seks met toestemming.

Het slachtoffer en haar vriendinnen zakten op 27 augustus 2022 af naar het muziekfestival Bomboclat op het Zeebrugse strand. Na het festival feestten de dames met enkele mannen verder op een appartement in de buurt van het festival. Eén van de vrouwen zag een man wel zitten en lokte hem naar de slaapkamer waar ze seks hadden. Nadien viel ze stomdronken in slaap. Een paar uur later kwam G.M. naar de slaapkamer en legde zich naast het slachtoffer. Even later betastte hij haar en verkrachtte hij haar.

Uit later onderzoek bleek dat zijn DNA wel degelijk werd aangetroffen op de vrouw en in een gebruikte condoom. Aanvankelijk ontkende de man, nadien wijzigde hij zijn verklaring en zei dat het seks met wederzijdse toestemming was. G.M. werd veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij blijft volhouden dat het de vrouw was die seks wou en zelfs het initiatief daartoe had genomen. “Hij heeft zelf een moeder en een dochtertje, hij zou anders zoiets nooit doen!”, pleite zijn advocaat. Maar de procureur-generaal vindt wel dat er sprake is van verkrachting en vorderde drie jaar effectief. Uitspraak op 10 januari. (OSM)