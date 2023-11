Man (25) uit Nieuwpoort krijgt 12 maanden effectieve celstraf na partnergeweld tegen invalide vrouw: “Je zag zelfs bloed op de muur”

Een 25-jarige man uit Nieuwpoort heeft een effectieve celstraf van 12 maanden en 800 euro boete gekregen na zwaar partnergeweld tegen zijn toenmalige vriendin. Des te ergerlijk is dat de vrouw 66% invalide is en zich niet kon verweren. De man beet haar zelfs tot bloedens toe in haar oor.

De feiten dateren nog maar van maandagavond 11 september, maar het parket besloot dat de feiten ernstig waren en de man snel gestraft moest worden. Daarom werd de zaak via snelrecht voor gebracht maar de man had geen interesse in een proces en liet zich niet zien. De advocaat van het slachtoffer vertelde wat er gebeurde.

Bloed op de muur

“Die vrouw is 66% invalide, is tenger en kan zich amper verweren”, sprak de advocaat. “Die avond bleef haar toenmalige vriend haar maar storen door luidruchtig bezig te zijn op zijn GSM. Hij had teveel gedronken en trok zich niets aan van het feit dat zijn vriendin omwille van haar invaliditeit haar slaap nodig heeft. Toen ze er een opmerking over maakte en vroeg de GSM weg te leggen, reageerde hij uitzinnig en sprong bovenop haar. Hij gaf haar verschillende slagen en beet zelfs tot bloedens toe in haar oor. Daarna bracht hij nog vernielingen aan in het appartement. U zal de foto’s zien. De bloedspatten zaten tot op de wanden.”

Schadevergoeding

De man trok zich nadien niets meer aan van het slachtoffer. Het waren de ambulanciers die de vrouw moesten helpen recht krabbelen na de zware slagen die ze kreeg. De vrouw kreeg nadien ook nog bijstand. Ze zette daarna ook een punt achter de relatie maar kampt nog steeds met een trauma. Ze kreeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro toegewezen. (JH)