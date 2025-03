Man (23) bedreigt moeder met mes, maar komt er vanaf met werkstraf: “Er was een explosie in mijn hoofd”

Een 23-jarige Blankenbergenaar is voor de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De twintiger bedreigde zijn moeder met een mes en bracht heel wat vernielingen aan thuis. De twintiger is geen onbekende voor het gerecht.

Een gekregen xtc-pil van een vriend zorgde ervoor dat Ryan A. uit Blankenberge op 26 april thuis door het lint ging. Die dag zakten buiten de twee kameraden, nog heel wat mensen af naar de woning. Toen de moeder des huizes een discussie kreeg met haar partner, sloegen de stoppen door van A. de opgefokte twintiger ging met een van de aanwezigen op de vuist.

Geen blanco strafblad

Toen de moeder haar zoon wilde kalmeren, besloot A. naar een mes te grijpen. De moeder sloot zich op in het toilet, maar haar zoon bleef met het mes uithalen op de badkamerdeur. Ook de keukenkast en voordeur moesten aan het geweld van de twintiger geloven.

A. herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten, door de ingenomen xtc-pil en de consumptie van alcohol. “Plots explodeerde er iets in mijn hoofd”, verklaarde de jongeman. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft A. al drie veroordelingen in de correctionele rechtbank op zijn kerfstok staan. De twintiger kreeg al twee keer de gunst van een werkstraf van respectievelijk 100 en 130 uur. Die werkstraffen liet hij links liggen, waardoor A. op het moment van de feiten een enkelband droeg.

Vonnis

In november 2023 werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel voor een overval op een restaurantuitbater. Toch kreeg de Blankenbergenaar opnieuw een werkstraf, dit keer van 80 uur. Inmiddels zou alle schade hersteld zijn en zou A. niet meer drinken en ook geen drugs meer gebruiken. Als de beklaagde zijn werkstraf niet uitvoert, hangt hem alsnog tien maanden cel boven het hoofd.