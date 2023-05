Liam (14) gewond nadat onbekenden hem van zijn fiets duwen vanuit rijdende auto, mama zoekt getuigen

Onbekenden duwden donderdag in Oudenburg rond middernacht de veertienjarige Liam van zijn fiets vanuit een rijdende auto. De jongen kwam daarbij zwaar ten val en liep onder andere schaafwonden op in zijn gezicht. Mama Joyce diende klacht in bij de politie en is nu op zoek naar getuigen van het incident.

Liam zou donderdagavond bij een van zijn vrienden slapen, maar voor hij daar toekwam raakte de jongen betrokken bij een bizar incident. “Het gebeurde tussen middernacht en 0.30 uur”, vertelt een boze mama Joyce. “Samen met enkele vrienden was Liam op weg naar het huis van zijn vriend waar hij zou blijven slapen. In de Ettelgemsestraat in de richting van deelgemeente Ettelgem, vertraagde een auto vlakbij mijn zoon. Daarop deed de passagier van de wagen het raampje naar beneden. Vanuit de rijdende wagen gaf hij Liam een zware duw. Liam kwam daardoor ten val. Daarna reden ze snel weg.”

Met een smak sloeg de jongen tegen de grond. Liam liep daarbij enkele kneuzingen en schaafwonden op in zijn gezicht. Ook de fiets van de jongen raakte beschadigd. “Twee vrienden van Liam reden voorop en zagen het daardoor niet gebeuren, maar ze zijn wel teruggekeerd om Liam te helpen”, vervolgt Joyce. “Daarna hebben ze mij verwittigd. Ik ben meteen ter plaatse gereden en ook de politie was intussen verwittigd. Die kwam ter plaatse en deed nog nazicht in de buurt, maar kon de auto niet meer aantreffen. Daarna heb ik Liam en zijn vriend mee naar huis genomen.”

Drie mensen

Het gaat Volgens Liam om een zwarte of donkerkleurige wagen, maar een merk en type is niet bekend. In de wagen zaten drie mensen, waarvan een van de passagiers een muts droeg. “Dit had veel erger kunnen zijn”, weet Joyce. “Voor hetzelfde geld valt mijn zoon verkeerd en overleeft hij het niet. Wie haalt het in zijn hoofd om vanuit een rijdende wagen mensen de grond in te duwen? Zijn we dan nergens meer veilig? Wie de daders waren weet Liam niet, maar ik vermoed dat die uit jeugd- en ontmoetingscentrum ’t Scharnier kwamen, want enkel dat was nog open. Alleen onmensen doen zoiets.”

Joyce liet de verwondingen van haar zoon vaststellen door een arts en diende klacht in bij de politie tegen onbekenden. “We hopen dat iemand het voorval zag gebeuren, zodat de daders gestraft kunnen worden. Of misschien heeft iemand in ’t Scharnier drie jongemannen opgemerkt met een donkere auto? We zoeken ook eventuele camerabeelden in de buurt van de Ettelgemsestraat. Misschien is daar de auto op te zien. Als het maar kan helpen om de daders te vinden”, aldus Liams mama.