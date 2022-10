Legokunstwerken na minder dan een maand al gevandaliseerd: “Positief aanpakken”

Barsten in de muur opvullen met Legoblokjes. De kunst van Jan Vormann streek op 16 september neer in Wevelgem – een primeur voor ons land. Nog geen maand later zijn twee van de werken echter al vernield. De gemeente werkt aan een oplossing.

Barsten, ontbrekende stenen of afgebrokkelde delen lelijk? Niet voor Duits kunstenaar Jan Vormann. Over de hele wereld herstelt hij muren met… Legoblokjes. Een kleurrijk concept waar ze ook in Wevelgem voor gewonnen waren. Ze nodigden Vormanns assistente Pamela Haydamous uit en die ging op 16 september op aan de slag op een tiental plaatsen nabij scholen in de drie deelgemeenten.

“Met de kunst van Vormann hopen we opnieuw wat extra kleur en positiviteit in het straatbeeld te brengen”, lichtte schepen van Kunstenbeleid Kevin Defieuw (CD&V) toen toe. Die positiviteit is nu echter ver te zoeken.

Cement

Op een aantal plekken, onder meer in de Schoolstraat in Wevelgem, werden de speelgoedblokjes vernield. “Er is inderdaad wat vandalisme geweest”, vertelt de schepen. “De blokken waren vastgemaakt met sneldrogend cement en zaten dus redelijk goed vast. Het is dus zeker dat de Lego moedwillig is losgemaakt.”

De gemeente wilde niet te veel ruchtbaarheid geven aan het werk van de vandalen en zal daarom ook de politie niet inschakelen. “Het was altijd de bedoeling om er een duurzaam kunstwerk van te maken, dus het is wel jammer dat dit nu moet gebeuren. We willen het positief aanpakken. We nemen contact op met de kunstenaar en zouden graag de scholen betrekken in het herstellen van de Legomuurtjes. De schade is relatief beperkt, dus kunnen de kinderen misschien helpen heropbouwen.”

Het is de tweede keer in korte tijd dat onverlaten het hebben gemunt op een baken van positiviteit in de gemeente. In juli werd Warme William aan het kasteel in de Vanackerstraat van zijn bankje geduwd. Bij de blauwe beer kon je terecht om een praatje te maken als je je niet lekker in je vel voelt. William zit nog altijd niet terug op zijn vaste stekje. (JD)