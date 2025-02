Leerkracht die verdacht wordt van zedenfeiten bij elf leerlingen in Ichtegemse basisschool, wil in september terug naar de klas

Een 54-jarige leerkracht van een lagere school in Ichtegem is voor de Brugse strafrechtbank verschenen op verdenking van grensoverschrijdend gedrag bij elf kinderen. De man werd twee jaar geschorst en wil in september opnieuw voor de klas staan. De zaak wordt echter pas in november gepleit. Daar zal de man voor de vrijspraak gaan. “Hij had met die aanrakingen geen seksuele bedoelingen”, stelt zijn advocate.

De bal ging aan het rollen toen een meisje aan haar ouders vertelde hoe haar leraar in het eerste leerjaar over haar rug had gewreven. Ook andere ouders maakten melding van handtastelijkheden bij hun kinderen door de bewuste leerkracht. Zo zou hij er een gewoonte van hebben gemaakt om zijn leerlingen te knuffelen of een kus op de wang te geven, bijvoorbeeld wanneer zij een knutselwerkje voor hem hadden gemaakt.

De ouders stapten naar de directie en in maart 2022 besliste de overkoepelende scholengroep om de leerkracht op non-actief te zetten. Uiteindelijk werd de vijftiger ontslagen, maar de man legde zich daar niet bij neer en tekende met succes beroep aan tegen die beslissing. De Kamer van Beroep draaide het ontslag terug, maar legde wel een tuchtmaatregel van twee jaar op met verlies van een deel van zijn loon.

Hoewel de man volgens de Kamer van Beroep géén seksuele bedoelingen had met zijn aanrakingen, besliste het parket hem toch te vervolgen voor aanranding van de eerbaarheid van elf meisjes en jongens uit zijn klas. Het proces werd maandag ingeleid voor de Brugse strafrechtbank, maar zal pas op 24 november gepleit worden.

Vrijspraak

De verdediging gaf alvast te verstaan dat de man voor de vrijspraak zal gaan. “Mijn cliënt had totaal geen seksuele bedoelingen en de kinderen hebben hem altijd als een lieve leerkracht aanzien”, stelde advocate Katrien Neyens. “Zijn woning werd door de speurders ondersteboven gekeerd, maar daar werd niets van bezwarend materiaal aangetroffen. De enige fout die hij maakte was dat hij omging met zijn leerlingen zoals hij met zijn eigen kinderen omgaat. Die grens was vervaagd.”

Opmerkelijk: de tuchtmaatregel loopt binnenkort ten einde waardoor de leerkracht in september terug zou kunnen keren naar de klas. De scholengroep beraadt zich nog over de toekomst. De tuchtprocedure staat los van de rechtszaak, laat de directie weten. “Na de informatie uit de openingszitting kan het bestuursorgaan zich nu opnieuw beraden met de raadsman van de scholengroep over de verdere procedure en stappen”, zegt algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert.

Waarom de zaak dan pas in november gepleit wordt? “Zuiver om organisatorische redenen”, zegt persrechter Amélie Van Belleghem. “Dat is immers de eerst mogelijke rechtsdag van die kamer.” Tegen die datum zullen het parket, de verdediging en de burgerlijke partijen hun standpunten op papier zetten. (AFr)