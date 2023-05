Leerkracht Blankenbergse school blijft in cel voor zedenfeiten: “Hij beseft dat hij hulp nodig heeft”

Een 27-jarige leerkracht uit Bredene blijft een maand langer in de cel op verdenking van ernstige zedenfeiten met minderjarige leerlingen van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge. Dat heeft de raadkamer in Brugge dinsdag beslist. “Hij beseft dat hij hulp nodig heeft”, zegt advocaat Bart Bleyaert. “Hij vraagt zich af hoe de feiten konden gebeuren.”

Grote hulpvraag

De politie was al een onderzoek gestart op basis van geruchten, maar T.L. stapte woensdag uiteindelijk op eigen houtje naar het commissariaat om zich aan te geven. “Hij heeft spontaan verklaringen afgelegd en ook namen genoemd”, zegt advocaat Bart Bleyaert. “Hij heeft een grote hulpvraag. Hij vraagt zich af waarom de feiten gebeurd zijn en wil psychologische begeleiding. De eerste stappen zijn hiertoe al gezet. Hij beseft niet enkel dat hij professionele hulp nodig heeft, maar ook dat hij het vertrouwen van heel veel mensen beschaamd heeft.”

Over de exacte aard van de feiten wil Bleyaert niet ingaan. “Het gaat om zedenfeiten met meerdere leerlingen. Meer kan ik niet zeggen.” T.L. zou al een tijdje een relatie hebben gehad met een nu achttienjarige leerlinge. Bovendien zou hij ook seks nog hebben gehad met drie andere, minderjarige leerlingen. Een van hen was amper veertien jaar. De feiten waren ook al meerdere jaren aan de gang.

Graag gezien

Volgens Bleyaert was T.L. een zeer graag gezien leerkracht op school. “Hij gaf er al zeven jaar les en was er heel populair”, zegt hij. “Hij was een voorbeeldleerkracht. Heel veel mensen zijn dan ook diep geschokt door het nieuws. Ze hadden dit absoluut niet zien aankomen. Ook in zijn nabije omgeving kwam men totaal uit de lucht gevallen. Mijn cliënt schaamt zich voor wat hij deed.”

Advocaat Bart Bleyaert is niet van plan om in beroep te gaan tegen de verdere aanhouding van de leerkracht. © AFr

Meester Bleyaert is niet van plan om in beroep te gaan tegen de verdere aanhouding van de leerkracht. “De beslissing van de raadkamer is ons inziens een terechte”, zegt hij. “Nochtans zijn de omstandigheden in de gevangenis momenteel verre van optimaal. Er is een staking aan de gang waardoor mijn cliënt nog geen bezoek kon ontvangen. Ik heb hem wel kort kunnen spreken naar aanleiding van de zitting voor de raadkamer.”

Later vandaag beslist de schooldirectie over een eventuele schorsing, al lijkt die sanctie de logica zelve. “Het is nog maar de vraag of hij ooit nog terug zal kunnen gaan als leerkracht”, besluit meester Bleyaert. (AFr)