Leerkracht (27) verdacht van zedenfeiten met minderjarige leerlingen stapte zélf naar politie

De leerkracht (27) die verdacht wordt van zedenfeiten op een middelbare school in Blankenberge, stapte zélf naar de politie.“Die man beseft dat het om ernstige feiten gaat”, zegt zijn advocaat.

Ja, de geruchten dat T.L. (27) — een leerkracht wiskunde en aardrijkskunde — een relatie had met een leerlinge uit het zesde middelbaar deden al langer de ronde op Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge. Maar dat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan nog andere zedenfeiten met meerdere slachtoffers? Dat komt in zijn volledige omgeving als een verrassing. De man stond tot begin deze week dan ook nog ‘gewoon’ voor de klas in Blankenberge. Tot hij woensdagochtend zélf besliste om naar de politie te stappen.

Motief

Of de steeds sterker wordende geruchten over de relatie met de leerlinge van het zesde middelbaar hem aanzetten om naar de politie te stoppen of dat hij dat deed uit puur schuldinzicht, is niet duidelijk. “Over de inhoud van zijn verklaring ga ik voorlopig niet dieper in”, zegt zijn advocaat Bart Bleyaert. In het belang van het onderzoek, klinkt het.

“Wel is het zo dat er bepaalde zaken zijn die niet te ontkennen vallen”, zegt Bleyaert. Volgens onze informatie zou de leerkracht meerdere minderjarige slachtoffers hebben benaderd over een langere periode. De jongste zou amper veertien jaar zijn geweest. Bronnen bevestigen ook dat het om zeer ernstige feiten gaat. De onderzoeksrechter besloot de leerkracht dan ook aan te houden. Dat de man leerkracht is, is bovendien een verzwarende omstandigheid.

Blanco strafblad

Ook op school sloeg het nieuws in als een bom. Alle ouders werden op de hoogte gebracht van een lopend gerechtelijk onderzoek. T.L. beschikt over een blanco strafblad. Ook voor zijn omgeving komt dit onderzoek als een grote verrassing. Het gerecht gaat nu na aan welke feiten de leerkracht zich schuldig maakte en hoeveel slachtoffers er zijn. Ook of hij de feiten enkel in schoolcontext pleegde, maakt deel uit van verder onderzoek. Dinsdag verschijnt T.L. een eerste keer voor de raadkamer, die moet beslissen over zijn verdere aanhouding. “Mijn cliënt werkt goed mee en is bereid zich te laten helpen. Maar de gevangenis is niet de beste plaats voor hem”, besluit meester Bleyaert. (MM)