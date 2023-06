Laura (27) wil kinderen beschermen, maar krijgt knipmes naar hoofd geslingerd in Zeebrugge: “Wat als hij met dat mes achter hen was gelopen?”

Een 27-jarige vrouw uit Zeebrugge is maandagavond gewond geraakt aan het hoofd na een bizar incident. Toen Laura vanuit haar slaapkamerraam tussenbeide wou komen toen enkele kinderen bedreigd werden door een man gooide die plots een knipmes haar richting uit. De jonge vrouw werd geraakt aan haar slaap, liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. “Dit is toch niet normaal? Wat als hij met dat mes achter die kinderen was gelopen?”, zucht Laura.

Laura Medel Hernaiz (27) moet nog steeds bekomen van wat haar maandagavond overkwam. Want dat is op z’n zachtst uitgedrukt niet alledaags te noemen. “Omstreeks 21.30 uur hoorde ik buiten een man roepen uit zijn appartement in de Vissersstraat”, zegt Laura. “Ik keek uit mijn raam en zag hoe hij kabaal bleef maken. Toen een groepje jongeren passeerde, begon hij hen lastig te vallen. Hij volgde die kinderen met een mes in zijn hand, waarop ik door mijn slaapkamerraam riep dat hij die kinderen gerust moest laten.”

Gapende hoofdwonde

Dat kon de man in kwestie blijkbaar niet appreciëren. Hij haalde een voorwerp uit zijn jaszak en gooide het in de richting van Laura. Hoewel de vrouw op de eerste verdieping stond, werd ze tóch geraakt. Het voorwerp vloog recht tegen haar hoofd op haar slaap. “Hij heeft zeker goed gemikt”, zucht Laura, die bloedde en met de ambulance naar de spoedgevallendienst werd gevoerd.

Ze houdt er een gapende hoofdwonde aan over. Opvallend: Laura dacht eerst dat ze werd geraakt door een gsm, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Het bleek om een knipmes te gaan. De politie stelde een proces-verbaal op, maar Laura is vooral misnoegd dat de man ondertussen weer vrij rondloopt. “Hij bracht mij deze verwondingen toe, en haalde eerder ook al een mes boven op café. En nu kan hij terug vrij rondlopen? Dit kon veel erger afgelopen zijn. Wat als hij die jongeren te lijf was gegaan met dat mes?”

Mes in beslag genomen

Bij de politie van Brugge bevestigen ze dat er een onderzoek loopt. “We kunnen dit incident in Zeebrugge bevestigen. Maandagavond werd er inderdaad melding gemaakt van een jongeman die eerst op café en daarna op straat amok maakte. Toen een jongedame vanop de eerste verdieping de man toeriep ermee op te houden, gooide hij een voorwerp in haar richting waarbij ze lichtgewond raakte. Onze teams hebben de man ter plaatse bestuurlijk gearresteerd terwijl de dame werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor de eerste zorgen. Pas na thuiskomst contacteerde het slachtoffer onze diensten opnieuw om te melden dat ze geen gsm maar een zakmes tegen het hoofd kreeg, dat intussen in beslag werd genomen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. We raden de dame aan meteen de politie te contacteren bij de minste ongerustheid hieromtrent”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Het zal uiteindelijk het parket zijn dat beslist of ze verder gevolg geven aan de zaak. (MM)