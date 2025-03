Landbouwer die dochtertjes verstikte riskeert zwaardere straf in beroep voor stalking ex-vrouw: “De empathie van een gestampte boer”

Ruim twee jaar geleden verstikte Chris Vanhaverbeke (46) zijn twee dochtertjes om wraak te nemen op zijn vrouw die bij hem wegging. Maar zelfs vanuit de gevangenis bleef hij zijn ex lastig vallen met brieven en telefoontjes. Het parket vond vijf maanden cel voor stalking niet genoeg en ging daarom in beroep. “Hoe ver kan je een mes in het hart steken als je het ergste is overkomen wat je als moeder kan meemaken?”

In november 2022 verstikte de Waardamse aardappelboer Chris Vanhaverbeke zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) in de nasleep van een vechtscheiding. Hij werd opgepakt en in afwachting van zijn assisenproces opgesloten in de gevangenis, maar ook daaruit bleef hij zijn ex lastig vallen en schreef hij twee brieven en pleegde zeven telefoontjes naar haar. Bovendien gaf hij haar nummer ook door aan een medegedetineerde die haar ook opbelde met de vraag ‘ben jij nog steeds single?’.

Vanhaverbeke kreeg vijf maanden cel met uitstel voor stalking. “Te licht”, oordeelde het parket. “We moeten dit los zien van de dramatische zaak, maar terwijl de burgerlijke partij door de zwartste dagen van haar leven gaat, gaat hij op cynische wijze haar bellen en brieven sturen. Dit toont 0,0 respect en met alle sympathie voor de landbouwers, maar dit toont de empathie van een gestampte boer. Hoe ver kan je een mes in het hart steken als je het ergste is overkomen wat je als moeder kan meemaken? Vijf maanden met uitstel is geen gepast signaal . Hij weet welk leed hij berokkend heeft!” Hij vorderde daarom een jaar cel.

Gevoelens tellen niet

Kris Vincke, de advocaat van Vanhaverbeke, begreep niet dat het parket energie en tijd in dit proces wou steken en vond het een overbodig proces. “Hier wat meer of minder, wat maakt het uit? Vijf maanden of een jaar, het leed zal niet voorbij zijn. De eindafrekening zal straks gepresenteerd worden op het hof van assisen. Maar het parket wil hier natuurlijk voorsprong nemen en het is niet gelukt om van hem een verkrachter te maken, dus maakt men er maar de grote belager van.” Al is hij het ermee eens dat wat zijn cliënt deed, oerdom was. Maar volgens meester Vincke kaderden de brieven in het kader van de echtscheiding en de verdeling van de landbouwmachines.

“Je zal geen enkel scheldwoord vinden. Hij wou enkel laten weten dat ze zijn ouders gerust moest laten. Zijn eigen telefoontjes waren ook om ‘sorry’ te zeggen. Maar veelal raakte hij zelfs gewoon niet uit zijn woorden. Hij komt uit een boerenmilieu pur sang. Aardappelen zijn zijn leven, maar gevoelens tellen niet.” En dat telefoonnummer doorgeven was volgens meester Vincke ook oerdom. “Dat is het laagste en het pijnlijkste wat hij kon gedaan hebben. Maar die celgenoot was een speelvogel. Chris wist zelf niet hij haar ging bellen en heeft zeker die opdracht niet gegeven.” Vanhaverbeke zelf had daar niet veel meer aan toe te voegen. “Alleen dat het mij allemaal spijt.” Uitspraak op 2 april. (OSM)