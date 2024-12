Kus op mond 16-jarig meisje tijdens Scoutsfuif in Knokke-Heist brengt veertiger voor rechter: “Hij was gewoon wat te enthousiast”

Een kus op de mond van een 16-jarig meisje tijdens een Scoutsfuif in Knokke-Heist heeft een 46-jarige man in nauwe schoentjes gebracht. Naar eigen zeggen was hij ‘iets te enthousiast’ toen hij het meisje wou begroeten. Maar het Openbaar Ministerie ziet dat anders.

De beklaagde was zijn hele leven actief bij de Scouts en ging tot het moment van de feiten nog mee als kok op kamp. Maar op 20 mei 2022 kwam daar abrupt een einde aan. De toen 44-jarige man was aanwezig op een fuif en gaf er voor de ogen van de aanwezige jongeren plots een kus op de mond van een 16-jarig meisje, dat hij bij de schouders vastnam. “Het meisje duwde hem weg en was achteraf een beetje in paniek”, aldus de procureur.

Toen de beklaagde inzag wat hij gedaan had, trok hij huiswaarts en stuurde hij het meisje een uitgebreid bericht om zijn excuses aan te bieden. “Het meisje dankte mijn cliënt hiervoor en diende ook geen klacht in”, pleitte de advocaat van de beklaagde. “Ook de ouders wilden geen strafzaak, maar iemand van de Scouts diende alsnog een klacht in en mijn cliënt werd bij de jeugdbeweging als vuilnis op straat gezet.”

Het Openbaar Ministerie wou de zaak aanvankelijk via strafbemiddeling afhandelen, maar omdat de beklaagde ontkende dat hij strafbare feiten had gepleegd, werd hij alsnog voor de Brugse correctionele rechtbank gedaagd wegens aantasting van de seksuele integriteit van een minderjarige. Daar vroeg de procureur maandag opschorting van straf, gekoppeld aan probatievoorwaarden. “Bijvoorbeeld in de vorm van een korte begeleiding rond grensoverschrijdend gedrag”, aldus de procureur.

Brug te ver

De beklaagde ging volmondig voor de vrijspraak. “Toen hij dat meisje plots zag en haar wou begroeten, was hij iets te enthousiast”, pleitte zijn advocaat. “Hij is een warme mens, die graag mensen knuffelt. Maar het was een heel korte kus op de lippen en iedereen in de zaal kon het zien. Het was niet stiekem in de toiletten. Hij ging ethisch over de schreef, maar dit strafproces is een brug te ver. Hij had totaal geen seksuele bedoelingen.”

De procureur verwees evenwel naar een eerdere klacht wegens grensoverschrijdend gedrag tegen de beklaagde. Maar die werd zonder gevolg geklasseerd bij gebrek aan bewijs. Ze bleef erbij dat een duidelijk signaal nodig is. “We kunnen hem toch geen vrijgeleide geven om alle 16-jarige meisjes die zijn pad kruisen op de mond te kussen?”

Volgens de beklaagde was het niet zijn bedoeling om het meisje op de mond te kussen. “Het was eigenlijk op de kaak bedoeld”, stelde hij zelf. “Sinds de feiten ben ik als persoon veranderd en geef ik geen knuffels meer. Ik ga ook niet meer naar Scoutsfuiven.” De rechter noemde dat een goede beslissing. “Gezien uw leeftijd zoekt u misschien beter andere evenementen op.”

De uitspraak volgt op 23 december. (AFr)