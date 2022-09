Kunstenaar Jan De Cock vrijgesproken van slagen aan toerist

Kunstenaar Jan De Cock (45) is in beroep vrijgesproken voor slagen en racistische uitlatingen tegenover een Mexicaanse toerist. Volgens het hof van beroep is er sprake van twijfel.

De feiten speelden zich in de nacht van 27 op 28 december 2019 af in het volkscafé De Reisduif in Brugge. Rond 1 uur zag een getuige hoe een klant op enkele andere klanten afstapte. In de daaropvolgende schermutseling werd een Mexicaan bij zijn hemd gegrepen en tegen de grond getrokken. “Ga naar je land!”, zou de man hebben geroepen. Het bleek om Jan De Cock te gaan, de wereldvermaarde kunstenaar die Anderlecht inruilde voor Brugge.

Getuigen

De rechtbank van Brugge verleende De Cock opschorting van straf voor zijn racistische uitlatingen en de slagen. Toch ging hij in beroep, vooral omdat hij de racistische uitlatingen ontkent. De Cock beweerde dat de Mexicanen op hen zijn afgestapt nadat er een discussie ontstond over de wifi. “Daar hangt een bord boven de toog: ‘hier geen wifi, hier praten we met elkaar’.” Volgens De Cock kreeg hij na een discussie daarover stampen en klappen, en liep hij drie gekneusde ribben op. Het hof van beroep liet in maart daarom vijf getuigen komen.

Een jonge vrouw vertelde hoe ze zag dat een man – De Cock – naar de tafel met de drie Mexicanen liep, hem vastpakte en zijn hemd scheurde. Volgens haar zou De Cock zaken in het Nederlands en het Engels hebben geroepen in de zin van: “Jullie horen hier niet thuis” en “Go away!” Ook de twee politie-inspecteurs die eerst ter plaatse waren na de ruzie verklaarden onder ede dat ze De Cock hoorden zeggen ‘dat ze de Brugse cultuur kwamen bezoedelen’ en ‘dat hij hun aanwezigheid niet kon verdragen’.

Meningsvrijheid

De Cock ontkende dat in alle toonaarden. “Hij heeft hen zelfs uitgenodigd binnen te komen”, pleitte zijn advocaat. “Dat café is daar zo klein, dat ze tegen elkaar plakken om niet te vallen.” Maar de procureur-generaal noemde kunstenaars fijnzinnig, maar dat De Cock in deze nu niet bepaald fijnbesnaard was. In een mail aan de politie waarbij hij de situatie beschreef, had De Cock het onder meer over moslims en alcohol. “Dat is mijn meningsvrijheid”, zei De Cock daarop. “Het is juist mijn taak als kunstenaar om daarover mijn visie te geven. En ‘go away’ zeggen, wat is daar nu racistisch aan. Een minister mag tegenwoordig zelfs zeggen: ‘blijf in uw kot!’

Het hof oordeelde nu dat er sprake is van twijfel. “Niemand van de getuigen, spreekt over een slag of een duw en de verbalisanten hebben evenmin bij het slachtoffer enige verwonding kunnen vaststellen.” Daarom is het hof van oordeel dat er sprake is van twijfel en dat De Cock dan ook moet worden vrijgesproken. (OSM)