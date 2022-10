Koppel uit Lendelede ontfermt zich over zwaar mishandelde dalmatiër

“Het scheelde niet veel of onze Snow was er niet meer.” Priscilla Deschodt (42) en Patrick ‘Patje’ Degrande (51) uit Lendelede ontfermden zich een tijd geleden over een nu 1 jaar en 7 maanden oude dalmatiër die zwaar werd mishandeld door een man uit Harelbeke. Het dier werd zelfs geschopt toen het zwanger was. Slechts 2 van 7 pups overleefden de trappen. De dader moet zich nu voor de rechtbank van Ieper verantwoorden voor de feiten, maar hij laat verstek gaan. “Een totaal gebrek aan respect.”

“Een tijd geleden kreeg ik het bericht van een vriendin dat ze dringend op zoek was naar een thuis voor een dalmatiër die weggenomen was bij een Poolse man in Harelbeke”, begint Priscilla Deschodt haar verhaal. “Mijn man en ik overlegden eerst even wat te doen. Wij hebben 5 kinderen en een hond in huis nemen doe je dan ook niet zomaar.” Priscilla sprak af met haar vriendin om het dier eens te ontmoeten. “Snow was ontzettend mager en had schrik, maar we namen ze met heel veel liefde in ons gezin op. Bleek dat ze heel zwaar was mishandeld, iets wat wij niet wisten. Gaan wandelen met haar was onmogelijk, omdat ze heel bang was van de riem.” Priscilla bouwde langzamerhand een vertrouwensband op met het dier. Van Patrick bleef ze echter nog een tijd schrik hebben. “Een mannenstem maakte haar angstig en ze verstopte zich steeds opnieuw. Het duurde weken voor ze een beetje normaal reageerde. Ik zat lang samen met haar op de grond om haar het gevoel te geven dat wij haar geen pijn wilden doen.”

Plots stopte Snow met eten en werd ze heel erg ziek. Patrick moest haar tot in het kabinet van de dierenarts dragen, ze woog toen nog amper 17 kilogram. Snow bleek op sterven na dood, maar dat was niet het enige. De brave viervoeter was zwanger van 7 pups. “Onze dierenarts merkte dat ons beestje het al heel zwaar te verduren had gekregen”, zucht Priscilla. “Bij de vorige eigenaar moest ze haar eigen stoelgang opeten, stel je voor. Ze heeft een blijvend letsel aan haar slokdarm en die man doofde sigaretten op haar huid.”

Snow onderging een keizersnede en de dierenarts verwijderde haar baarmoeder en een stuk darm, die helemaal dicht zat. “De pups bleven eerst in een couveuse en nog diezelfde nacht stierf een van hen. Van de 7 pups overleefden er tenslotte 2. Patrick probeerde een van de diertjes nog te redden door hartmassage, maar dat lukte niet. Ook Snow was er bijna niet meer. Thuis herviel ze al snel. Opnieuw geen eetlust en totaal geen fut. Bleek dat ze toen een dubbele longontsteking en een bronchitis had opgelopen. Daarna herviel ze nog een keer. Ondertussen gaat het beter met haar. Ze weegt nu zowat 34 kg. Een ding ben ik wel zeker: veel mensen die zo’n zieke hond onder hun hoede zouden krijgen, hadden het al lang opgegeven.” Priscilla ging naar de politie om het verhaal van Snow te doen. “De chip van de vorige eigenaar zat nog in haar oor. Stel je voor dat we die man tegenkomen en hij neemt de hond mee, daar hadden we niets tegen kunnen doen.”

De verdachte van de feiten, een Pool uit Harelbeke, moest zich maandag op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor zware dierenmishandeling. De man stuurde echter zijn kat. Priscilla en Patrick vragen aan de rechter een schadevergoeding, want voor hen liepen de kosten intussen op tot 3.000 euro. Vonnis op 14 november.