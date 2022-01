Koppel uit Koksijde slaat hondenbaasje in elkaar omdat ze viervoeter niet mogen aaien

Een ex-koppel uit Koksijde moest zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden voor zinloos geweld. Ze gaven een eigenaar van een hond rake klappen omdat ze diens viervoeter niet mochten aaien.

De bizarre feiten gebeurden op 26 mei vorig jaar in De Panne. M. was er met zijn hond aan het wandelen en kruiste er het pad van C.U. en K.A., beiden uit Koksijde, die toen een relatie hadden. “Beiden waren dronken over het straat aan het wandelen”, sprak de procureur. “Zonder aanleiding liep C.U. naar de man met de hond toe om de viervoeter zonder te vragen te aaien. Maar de eigenaar van hond vroeg om dat niet te doen omdat het dier uit een asiel kwam en nog niet gesocialiseerd was.”

Fiks strafblad

“Daarop begon C.U. hysterisch te krijsen en met haar armen richting de man te zwaaien. Zowel zij als het baasje kwamen ten val waarop ook de hond erg nerveus werd. Omstaanders belden de politie maar intussen was K.A. tussenbeide gekomen en gaf de man een schop tegen het hoofd en nog enkele klappen. Uiteindelijk kon de politie tussenbeide komen en beide meenemen. K.A. heeft al een fiks strafblad en dit is zinloos geweld. Ik vraag voor hem zes maanden cel en 208 euro boete. Voor C.U vraag ik drie maanden cel en 208 euro boete.”

Die laatste kwam zich met haar advocaat verdedigen. “Ik weet er gewoon niets meer van”, sprak C.U. “Ik was verdrietig die dag omdat ik 40 jaar werd en had veel te veel gedronken.” Haar advocaat vroeg op grond van twijfel de vrijspraak. Voor K.A. werd mildheid gevraagd. Vonnis op 25 februari. (JH)