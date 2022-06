Koppel riskeert tot twee jaar cel voor onterende behandeling van (stief)zoon die uiteindelijk zelfmoord pleegde

Het parket Halle-Vilvoorde heeft vrijdag een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd tegen een vrouw die haar eigen zoon maandenlang zou mishandeld en belaagd hebben en mensonterend zou behandeld hebben. De 13-jarige jongen woonde bij zijn biologische moeder en diens vriend, maar stapte in 2019 uit het leven. Tegen die vriend werd een gevangenisstraf van één jaar gevorderd.

De biologische moeder, Gaëlle F. uit Vilvoorde, had begin jaren 2000 een relatie met een West-Vlaamse vrouw en in juni 2005 kreeg het koppel een kind, A.. Na die geboorte belandde F. echter in een postnatale depressie en zou ze haar kind mishandeld hebben. Zo zou de jongen zweepslagen gekregen hebben en zou regelmatig zijn haar zijn afgeschoren als straf.

“Verslagen van het CLB melden dat er regelmatig verwondingen worden vastgesteld, waarvoor F. steevast een uitvlucht heeft”, zei het parket. “Er is sprake van fysieke mishandeling en emotionele chantage. De zorgcoördinator op school stelt meermaals vast dat F. zeer agressief optreedt tegen de jongen, en ook andere getuigen, waaronder familieleden en een poetsvrouw, zeggen dat de jongen mishandeld werd.”

In 2013 gingen F. en haar partner uiteen en verhuisde de partner met A. naar Harelbeke. Er bleef wel contact met F., maar ook toen zouden er vernederingen hebben plaatsgevonden. In de loop 2018 zou Gaëlle F. opnieuw contact nauwer contact gezocht hebben. Vermoed wordt dat de vrouw dat deed omdat haar grootmoeder (de overgrootmoeder van de jongen, nvdr) overleden was en haar erfenis had nagelaten aan de jongen, maar dat wordt door de vrouw zelf betwist. In ieder geval verbleef A. vanaf oktober bij Gaëlle F. en haar nieuwe partner, Kurt D.W., in Vilvoorde, en eiste F. het hoederecht over de jongen op.

Volgens het parket werd de jongen in die periode opnieuw mishandeld en vernederd, en werd hij totaal geïsoleerd van de buitenwereld.

“Hij mocht niet meer op school gaan zwemmen, zijn smartphone werd afgenomen, hij kon niet meer op internet met zijn spelconsole”, aldus het parket. “Op school werd hij van nabij gecontroleerd via sms’en maar elke controle vanwege de school werd afgeblokt. F. en haar partner wisselden in die weken ook een resem denigrerende berichten uit over de jongen, waaruit blijkt hoe ze over hem dachten.”

Een groot aantal van die berichten werden na het overlijden van de jongen gewist, maar konden door de politie teruggevonden worden. Ook de zoekgeschiedenis van de browser op de laptop van het gezin werd gewist, wat bij het parket de wenkbrauwen deed fronsen.

Ze heeft zelf gezegd dat ze dat niet kon, dat ze haar katten liever zag dan haar zoon en niets meer haatte dan haar eigen kind

A. stapte uiteindelijk op 27 januari 2019 uit het leven, maar volgens het parket kan niet hard gemaakt worden dat de behandeling die hij vanwege zijn moeder en stiefvader moest ondergaan, rechtstreeks de aanleiding was voor die daad. De burgerlijke partij, A.’s mee-moeder, ziet dat anders.

“Het is duidelijk dat die mensonwaardige behandeling rechtstreeks tot het overlijden heeft geleid”, klonk het. “Een moeder zou de veiligste hechtingsfiguur moeten zijn, maar F. heeft haar zoon nooit moederliefde gegeven. Ze heeft zelf gezegd dat ze dat niet kon, dat ze haar katten liever zag dan haar zoon en niets meer haatte dan haar eigen kind.”

Ook de burgerlijke partij verwees naar de verschillende getuigen en de verslagen van het CLB in het dossier om aan te tonen dat F. haar zoon had mishandeld.

“Er is een mail van A. waarin die aan zijn moeder vraagt om zijn haar niet meer af te scheren, en F. reageert daar enkel woedend en dreigend op”, ging de burgerlijke partij verder. “Eenmaal hij bij haar woonde in Vilvoorde, werd hij volledig geïsoleerd en ontmenselijkt. Geen contact meer met zijn mee-moeder, geen contact meer met vrienden of familie, geen gsm of internet, hij mocht alleen nog naar school. En in de laatste weken beslissen F. en haar partner hem volledig te negeren en geen woord meer tegen hem te zeggen, dat blijkt uit hun sms’en. Door die onmenselijke behandeling zag A. geen enkele andere uitweg meer.”