‘Kolos van 200 kilo’ deelt slagen uit aan twee politieagenten en probeert hun dienstwapen af te nemen aan Brugs station: vijftien maanden cel

Een Marokkaanse man uit Sint-Agatha-Berchem heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie.

Op 29 december vorig jaar vroeg Securail – de veiligheidsdienst van de spoorwegen – bijstand van de politie aan het stationsplein in Brugge. Beklaagde Hali E. (49) was op de trein betrapt zonder vervoersbewijs en zou agressief tekeer gaan tegen een veiligheidsagent. De man, die de agenten omschreven als een ‘kolos van 200 kilogram’, zou een van de beambten bovendien een vuistslag hebben willen geven.

Twee agenten – een man en een vrouw – snelden ter plaatse waarna E. zijn agressie tegen hen richtte. De mannelijke agent duwde hem tegen een glazen wand en maande hem aan tot kalmte. Maar E. reageerde met een vuistslag op de neus van de agent. Vervolgens kreeg ook zijn vrouwelijke collega een vuistslag in het gezicht. Twee Securail-beambten snelde de agenten ter hulp.

Zelfs met vier personen bleek het geen evidente klus om E. tegen de grond te werken. De man probeerde op een bepaald moment ook de dienstwapens van de twee politieagenten af te nemen. Hij slaagde er zelfs in om de veiligheid van de holsters gekanteld te krijgen waardoor hij de wapens eruit zou kunnen trekken. Maar uiteindelijk kon dit vermeden worden.

Met vereende krachten slaagden de politie en Securail er in om E. in bedwang te houden. Daar waren twee sets handboeien voor nodig. In zijn verhoor ontkende E. met klem dat hij agressief tekeer ging of slagen uitdeelde. Naar eigen zeggen wou hij ook de wapens niet stelen maar wou hij ‘enkel het bovenbeen van de agenten vastgrijpen om los te komen’. De beelden van een bewakingscamera spraken dit evenwel tegen.

E. liep eerder al 25 veroordelingen op voor onder meer geweld, drugs, diefstal, weerspannigheid, smaad en vernielingen. “Hij kreeg al alle denkbare gunstmaatregelen maar die hebben geen gedragsverandering opgeleverd”, aldus de rechtbank, die vijftien maanden effectieve celstraf oplegde. Aan de agenten moet E. in totaal 2.240 euro schadevergoeding betalen. (AFr)