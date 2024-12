Knokse veertiger met enkelband timmert slapende man in elkaar en plaatst hem aardappelmes op de keel

Een 48-jarige man uit Knokke-Heist riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf nadat hij een gast in zijn woning lelijk toetakelde terwijl die sliep. Opmerkelijk: Burt L. stond onder elektronisch toezicht.

In de nacht van 4 op 5 juli bleef het slachtoffer in de zetel slapen in de woning van de beklaagde. Burt L. verhinderde hem immers om naar huis te gaan. Terwijl hij lag te slapen viel L. hem plots aan. Hij kneep zijn keel dicht, gaf hem vuistslagen in het gezicht en zette hem een aardappelmesje op de keel. Het slachtoffer vluchtte naar de kelder en verwittigde van daaruit de politie. Die kon L. onderweg naar het appartement al aantreffen met een fles wodka in de handen. Het slachtoffer werd hevig bloedend aangetroffen.

De procureur vroeg dinsdag een jaar effectieve celstraf voor L., die eerder al 25 veroordelingen opliep, waarvan zes voor geweld. Zo kreeg hij in 2017 veertig maanden cel voor diefstallen, vernielingen en afpersing. Op het moment van de feiten in juli stond hij nog onder voorwaarden en droeg hij zelfs een enkelband.

Ondanks het beladen strafregister van L. drong zijn advocate aan op probatievoorwaarden. “Mijn cliënt is sinds een maand residentieel opgenomen in een instelling om zijn drankverslaving aan te pakken”, verduidelijkte meester Justine De Cloedt. “Hij zou die behandeling graag verderzetten.”

L. zelf verklaarde dat het slachtoffer hem eigenlijk helpt omdat hij door drankmisbruik aan geheugenverlies lijdt. “We zijn samen gestopt met drinken”, vertelde hij de rechter. “Hij blijft mij steunen omdat hij dit ooit beloofde aan zijn intussen overleden moeder.” De rechtbank doet uitspraak op 21 januari. (AFr)