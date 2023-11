Knokpartij op Oostkampse rommelmarkt eindigt met dubbele enkelbreuk: aanstoker krijgt celstraf met uitstel

Een rommelmarkt in Oostkamp liep eind oktober vorig jaar danig uit de hand toen twee schoonbroers er op de vuist gingen. Een van de mannen belandde met zijn voet in een kledingrek en liep een dubbele enkelbreuk op.

Op 23 oktober vorig jaar was Beernemnaar R.V. als standhouder aanwezig op een rommelmarkt in Oostkamp. Plots werd hij er benaderd door zijn schoonbroer, met wie hij toen al in onmin leefde. Het kwam tot een gevecht waarbij de schoonbroer met zijn rechterbeen in een kledingrek belandde. Hij hield daar een dubbele enkelbreuk aan over.

Volgens het slachtoffer kwam R.V. op hem afgestormd waarna ze beiden op de grond waren beland. De beklaagde zou hem daarbij ook nog vier vuistslagen hebben gegeven. Maar de Beernemnaar zelf draaide de rollen om en stelde dat het slachtoffer als eerste op hem kwam afgestormd en hem een slag in het gezicht gaf. “Vervolgens greep ik hem bij de nek en hield hem in bedwang”, verklaarde hij.

Om zijn proces beweerde R.V. dan weer dat het slachtoffer ten val was gekomen over materiaal dat op de grond lag. De rechtbank hechtte daar evenwel geen geloof aan en gaf R.V. zes maanden celstraf met uitstel. Aan het slachtoffer kende de rechtbank 1.000 euro voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)